Israël envisage le gel total du budget des yeshivot suite à une décision judiciaire

Les ministères des Finances et de la Justice examinent actuellement une mesure exceptionnelle : suspendre intégralement le financement public des écoles talmudiques (yeshivot) jusqu'à ce qu'il soit prouvé qu'aucun fonds ne bénéficie à des étudiants se soustrayant au service militaire, a rapporté jeudi soir la chaîne publique Kan.

Cette initiative fait suite à un arrêt de la Cour suprême interdisant à l'État de financer, même indirectement, les étudiants de yeshivot considérés comme astreints à la conscription. La principale crainte des autorités : malgré la suspension des allocations individuelles aux réfractaires, les budgets transférés aux institutions continuent de les financer.

Un tel gel représenterait plusieurs milliards de shekels par an et provoquerait un séisme au sein de la communauté orthodoxe comme dans l'ensemble du paysage politique israélien.

Plus tôt dans la journée, la conseillère juridique du gouvernement avait également bloqué l'augmentation du budget destiné aux étudiants étrangers des yeshivot, pour la même raison : l'impossibilité de garantir que ces fonds n'aboutissent pas chez des personnes se dérobant au service militaire.

Les services de la conseillère juridique ont mis en garde le ministère de l'Éducation contre toute hausse non contrôlée du financement, soulignant qu'il serait impossible de distinguer quelle part des subventions revient aux exemptés légitimes et quelle part profite aux réfractaires.

Ces avertissements font écho à une lettre adressée mercredi par la conseillère juridique, exigeant une refonte en profondeur de la législation actuelle, qui doit impérativement inclure des sanctions individuelles et efficaces, conformément à la décision de la Cour suprême que le gouvernement n'a toujours pas mise en œuvre.