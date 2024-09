Israël : Gideon Sa'ar refuse le poste de ministre de la Défense

Dans un rebondissement politique inattendu, Gideon Sa'ar, chef du parti Nouvel Espoir et ancien membre du Likoud, a annoncé ce samedi soir qu'il déclinait l'offre du poste de ministre de la Défense, révélant par la même occasion que le Premier ministre Benjamin Netanyahou lui avait proposé cette fonction pour la première fois.

Sa'ar a expliqué qu'il jugeait inapproprié d'avoir un ministre de la Défense "sur étagère", prêt à prendre la relève, alors que Yoav Gallant occupe actuellement ce poste crucial.

"Je renforcerai toujours Israël", a déclaré Sa'ar, ajoutant qu'il ne serait "jamais parmi ceux qui l'affaiblissent". Cette déclaration semble faire allusion aux critiques suscitées par la possibilité de son nomination, Sa'ar n'ayant pas d'expertise substantielle en matière de sécurité. La nouvelle de cette offre, faite "il y a environ une semaine" selon Sa'ar, a provoqué un tollé politique et public. Les critiques ont dénoncé la tentative de Netanyahou de remplacer le ministre de la Défense en plein conflit, soulignant les tensions persistantes entre le Premier ministre et Gallant. Ce dernier avait été brièvement limogé en mars 2023, illustrant une relation déjà tumultueuse. Cette affaire met en évidence les défis auxquels Netanyahou est confronté pour maintenir la stabilité de son gouvernement tout en gérant une guerre complexe. Le refus de Sa'ar, ancien critique acerbe de Netanyahou, de prendre ce poste malgré leur rapprochement apparent, ajoute une couche supplémentaire de complexité à la situation politique israélienne. Cette décision pourrait avoir des répercussions sur les dynamiques internes du gouvernement et sur la perception publique de sa gestion de la crise actuelle.