Israël impose de signaler les contenus électoraux générés par l'intelligence artificielle

À partir de ce dimanche, toute propagande électorale réalisée ou modifiée grâce à l'intelligence artificielle devra être clairement identifiée en Israël. Cette nouvelle réglementation, adoptée à l'initiative de la Commission électorale centrale, vise à renforcer la transparence des campagnes à l'approche des élections et à limiter les risques de manipulation liés aux contenus générés par l'IA.

Le texte concerne aussi bien les images que les vidéos et les contenus audio créés, en totalité ou en partie, à l'aide d'outils d'intelligence artificielle ou ayant fait l'objet de modifications substantielles grâce à ces technologies.

Selon les directives fixées par le président de la Commission électorale centrale, le juge Noam Solberg, cette mention devra être clairement visible ou audible selon le format du contenu. Elle pourra prendre la forme d'un texte, d'un pictogramme spécifique ou d'un message vocal.

Pour les supports imprimés et les images fixes, le marquage devra représenter au moins 5 % de la hauteur du contenu et être suffisamment contrasté pour rester parfaitement lisible. Dans les vidéos, cette indication devra apparaître à l'écran pendant toute la durée de la diffusion. Les contenus audio devront, quant à eux, comporter un avertissement au début et à la fin de l'enregistrement.

La responsabilité du respect de ces nouvelles obligations incombe aux annonceurs et aux diffuseurs. Tout manquement à cette exigence est susceptible de constituer une infraction aux règles encadrant la campagne électorale.

Cette réglementation s'applique à l'ensemble des contenus publiés pour la première fois à compter de son entrée en vigueur et vient compléter les obligations de transparence déjà prévues par la législation électorale israélienne.

Pour illustrer les enjeux de cette mesure, plusieurs exemples de vidéos politiques générées par intelligence artificielle ont récemment circulé sur les réseaux sociaux, dont une publication attribuée au Likoud montrant, de manière fictive, le député Gadi Eisenkot et le dirigeant de Ra'am, Mansour Abbas, dans une mise en scène créée par IA.

La Commission électorale centrale estime que ces nouvelles règles constituent une réponse aux défis posés par le développement rapide de l'intelligence artificielle dans le débat public. L'objectif affiché est de préserver l'intégrité du processus électoral et de permettre aux électeurs d'identifier plus facilement les contenus artificiellement générés ou altérés.