Benjamin Netanyahou relance sa campagne contre Gadi Eisenkot avec une vidéo générée par IA

Benjamin Netanyahou a poursuivi mardi son offensive contre Gadi Eisenkot en publiant sur Instagram une vidéo générée par intelligence artificielle visant son principal rival dans la prochaine campagne électorale.

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La séquence montre Eisenkot courant pour rejoindre puis enlacer Mansour Abbas, chef du parti Ra’am, tout en dépassant une femme censée incarner "l’unité d’Israël". Le Premier ministre accompagne la vidéo d’un message accusant certains militants en ligne de diffuser des "théories du complot mensongères" afin, selon lui, de masquer une réalité politique : "Gadi Eisenkot n’a pas de gouvernement sans les partis arabes et Yair Golan."

Le clip a également été relayé sur X par Yonatan Urich, proche conseiller de Netanyahou et suspect dans l’affaire Bild. Cette nouvelle publication intervient malgré les critiques suscitées par la campagne menée contre Eisenkot et par le recours à des contenus produits par intelligence artificielle.

Interrogée sur i24NEWS, la députée du Likoud Keti Shitrit a défendu la ligne du Premier ministre. Elle a affirmé qu’Eisenkot semblait avoir oublié le rôle joué par Mansour Abbas au sein du précédent gouvernement et estimé qu’une coalition avec les partenaires qu’il envisage irait "à l’encontre de l’identité de l’État d’Israël". Elle a également dénoncé les attaques personnelles visant Benjamin Netanyahou, son épouse et ses enfants, jugeant qu’elles ne pouvaient être ignorées tandis que la campagne du Likoud était critiquée.