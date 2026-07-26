Le président de la Commission électorale centrale, le juge Noam Solberg, a ordonné ce dimanche au ministre des Finances Betsalel Smotrich et à son parti de retirer de leurs réseaux sociaux une vidéo de campagne réalisée en partie grâce à l’intelligence artificielle, estimant qu’elle pouvait induire les électeurs en erreur.

La décision fait suite à des recours déposés par le parti Yashar ! dirigé par Gadi Eisenkot ainsi que par l’association « Électeurs en Israël ». La vidéo, publiée le 23 juin sur les réseaux sociaux de Smotrich, mettait en scène une séquence fictive dans laquelle Eisenkot apparaissait aux côtés du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas et du député Mansour Abbas, chef du parti arabe Ra’am.

Le montage suggérait également que Naftali Bennett rejoindrait un futur gouvernement dirigé par Eisenkot en tant que ministre de la Coopération régionale et contribuerait à la création d’un État palestinien.

Dans sa décision, le juge Solberg a estimé que le contenu présentait un événement qui n’avait jamais eu lieu et créait artificiellement un lien politique entre Gadi Eisenkot et Mansour Abbas.

Selon lui, cette présentation pouvait fausser la perception du public et constituait une atteinte aux règles encadrant la propagande électorale. Il a également jugé que la mention indiquant l’utilisation de l’intelligence artificielle n’était pas suffisamment visible et ne permettait pas de prévenir le risque de tromperie.

Cette décision intervient le jour même de l’entrée en vigueur de nouvelles règles imposant un affichage clair pour toute propagande électorale créée ou modifiée à l’aide d’outils d’intelligence artificielle. Les vidéos doivent désormais comporter une indication visible pendant toute leur durée de diffusion, tandis que les contenus audio doivent inclure un avertissement au début et à la fin de l’enregistrement.

En réaction à la décision du juge Noam Solberg, Bezalel Smotrich a choisi de poursuivre son offensive politique. Le ministre des Finances et chef du parti Sionisme religieux a publié sur ses réseaux sociaux une image extraite de la séquence supprimée, affirmant que « même après la suppression de la vidéo, la vérité demeure, car la réalité n’est pas une intelligence artificielle ».

Dans son message, Smotrich accuse le camp de Gadi Eisenkot et plusieurs anciens responsables de la sécurité de défendre une ligne politique susceptible, selon lui, de conduire à la création d’un État palestinien et à un accord avec Mahmoud Abbas. Le ministre reproche également à Eisenkot et aux anciens membres du cabinet de guerre de ne pas avoir condamné suffisamment fermement l’attentat meurtrier survenu vendredi en judée-Samarie.