Israël : La réforme judiciaire relancée en pleine guerre à Gaza

Le ministre israélien de la Justice, Yariv Levin, a annoncé son intention de relancer la réforme judiciaire controversée, suspendue depuis le début de la guerre contre le Hamas. Dans un long message publié samedi soir, il accuse la Cour suprême de ne lui avoir "laissé aucun choix" après que celle-ci l'a contraint à nommer un nouveau président sous un mois. "Le gouvernement a agi de manière responsable en suspendant tout ce qui concernait la réforme lors du déclenchement de la guerre. La Cour, avec une irresponsabilité sans précédent, a décidé d'en profiter pour continuer à s'emparer des pouvoirs de la Knesset et du gouvernement", déclare Levin.

Le projet de loi, qui avait déjà été adopté en première lecture avant sa suspension, vise à modifier la composition du comité de sélection des juges. Peu après cette annonce, le ministre a publié un second message précisant que "la proposition de compromis équitable proposée aux juges reste sur la table".

Les partis ultra-orthodoxes ont cependant posé leurs conditions. "Nous ne soutiendrons aucun changement tant que la loi sur la conscription ne sera pas adoptée. Levin fait du bruit pour rien", ont-ils déclaré samedi soir.

Le président de l'Association du barreau israélien, Amit Bechar, a vivement réagi en accusant le ministre de "mentir au public". "Il n'a jamais cherché l'apaisement ni le consensus. Tout ce qu'il voulait, c'était nommer ses fidèles à la Cour suprême et empêcher la nomination d'un président", a-t-il affirmé.

Cette initiative intervient alors que les dirigeants de la coalition doivent se réunir dimanche pour discuter d'un possible limogeage de la conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav-Miara. Selon des sources du système judiciaire citées par Ynet, "les trois hommes les plus puissants de la politique israélienne ont maintenant intérêt à tenter d'intimider la conseillère : le Premier ministre à cause de son procès, le ministre Ben Gvir en raison du blocage de son intervention politique dans la police, et le leader du Shas Arieh Deri sur la question de la conscription".