Israël : le gouvernement approuve le budget de l'État 2026

Le gouvernement israélien a approuvé vendredi, quelques heures avant le début du shabbat et après une nuit de débats intenses, le budget de l'État pour 2026. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a salué cette décision comme "une bonne nouvelle pour l'État d'Israël", avant que le texte ne soit transmis à la Knesset pour ratification.

Le budget s'élèvera à environ 662 milliards de shekels, avec un plafond de déficit fixé à 3,9% du PIB. Selon les autorités, ce budget vise à remettre l'économie israélienne sur une trajectoire de croissance après trois années de budgets de guerre où l'économie a dû soutenir l'effort sécuritaire.

Le plan économique prévoit notamment un allègement de l'impôt sur le revenu par un élargissement des tranches d'imposition. Le budget de la Défense connaîtra une augmentation substantielle, passant de 65 milliards de shekels avant la guerre à 112 milliards, afin de garantir la sécurité des citoyens et permettre à Tsahal de faire face aux menaces.

Les ministres ont également approuvé une réforme du secteur laitier destinée à briser les monopoles et réduire les prix du lait et des fromages pour les consommateurs.

Le ministre des Finances Betsalel Smotrich s'est félicité d'un budget qui répond "pleinement aux exigences sécuritaires tout en proposant des réformes et des moteurs de croissance". Il a souligné les mesures historiques pour réduire le coût de la vie, notamment dans le secteur laitier, la baisse de l'impôt sur le revenu et l'ouverture du marché bancaire à la concurrence.

L'opposition a vivement critiqué ce budget. Le chef de l'opposition Yair Lapid a dénoncé un budget "de corruption et d'exemptions", accusant le gouvernement de financer "les 60 milliards de shekels que coûte l'exemption (de service militaire) des orthodoxes) en augmentant les impôts des citoyens ordinaires.

L'ancien Premier ministre Naftali Bennett a été encore plus sévère, dénonçant un record de 19 milliards de shekels de fonds de coalition. Selon lui, il s'agit d'un "budget de protection" d'un gouvernement "qui se fait extorquer par des exemptés et écrase ceux qui servent". Bennett a critiqué un gouvernement qui aggrave le coût de la vie au lieu de le combattre, promettant de "corriger bientôt" la situation.

Le texte doit maintenant affronter les débats parlementaires à la Knesset, où son adoption reste incertaine.