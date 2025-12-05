Israël : un budget de défense de 112 milliards de shekels acté pour 2026

Après un marathon de négociations nocturnes, le ministère des Finances et celui de la Défense sont parvenus vendredi à un accord sur le budget militaire israélien pour l'année 2026. Le montant arrêté s'élève à 112 milliards de shekels, soit environ 30 milliards d'euros.

Cet accord, validé par le ministre des Finances Betsalel Smotrich et le ministre de la Défense Israël Katz, devrait être approuvé par le gouvernement dans les prochaines heures. Le chiffre retenu reste néanmoins bien en deçà des demandes initiales de l'appareil sécuritaire, qui réclamait quelque 140 milliards de shekels. En parallèle, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé une augmentation globale de 350 milliards de shekels du budget de défense sur la décennie à venir.

Selon les termes de l'accord, ce budget prévoit la mobilisation d'environ 40 000 réservistes en moyenne tout au long de l'année 2026. Une enveloppe complémentaire de 725 millions de shekels, étalée sur trois ans, a également été actée pour renforcer le dispositif de sécurité en Judée-Samarie. Ces fonds seront affectés à la protection des axes de circulation, à la construction de routes, à l'établissement de bases militaires, ainsi qu'à des projets le long de la frontière orientale.

Pour Betsalel Smotrich, ce budget permettra d'éviter toute hausse d'impôts dans l'immédiat : "Nous allouons des ressources considérables au renforcement de l'armée, tout en ramenant Israël sur une trajectoire de croissance et en allégeant le fardeau des citoyens", a-t-il déclaré. De son côté, Israël Katz a assuré que son ministère continuerait "d'agir avec détermination pour consolider Tsahal, répondre pleinement aux besoins des soldats et réduire la charge pesant sur les réservistes, afin de garantir la sécurité d'Israël sur tous les fronts".