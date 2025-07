Israël : Le sionisme religieux dépasse le seuil électoral, chute du Likoud

Articles recommandés -

Un nouveau sondage publié vendredi par le journal Maariv révèle un paysage politique israélien en évolution, avec le parti Sionisme religieux de Betsalel Smotrich franchissant le seuil électoral, principalement aux dépens du Likoud de Benjamin Netanyahou, qui perd trois sièges. L'opposition, emmenée par Naftali Bennett, conserve une avance significative sur la coalition au pouvoir.

Mené par l'institut Lazar Research, ce sondage place le parti de Bennett en tête avec 25 sièges, talonné par le Likoud à 24. En troisième position ex æquo, les Démocrates et Israel Beitenou obtiennent chacun 10 sièges, suivis du Shas avec 9. Quatre formations se partagent 7 sièges : Yesh Atid, Judaïsme unifié de la Torah, Otzma Yehudit (Force juive) et Bleu et Blanc. La Liste arabe unie (Ra'am) remporte 6 sièges, tandis que Hadash-Ta'al et le Sionisme religieux en décrochent 4 chacun. Le parti Balad, quant à lui, n'atteint pas le seuil électoral.

Au sein de l'opposition, Yesh Atid subit un affaiblissement notable, passant à 7 sièges (-2), mais ses voix se reportent sur d'autres partis du bloc, renforçant Bennett, Israel Beitenou et l'Unité nationale. Globalement, les partis de la coalition totalisent 51 sièges, contre 59 pour l'opposition. Les 10 sièges restants reviennent aux partis arabes, qui traditionnellement ne rejoignent pas les coalitions, bien qu'un d'entre eux ait participé au gouvernement Bennett.

Ce sondage met en lumière les tensions au sein de la coalition, où le Sionisme religieux, opposé à tout accord partiel et à la fin de la guerre, gagne du terrain en critiquant le Likoud. Betsalel Smotrich, farouchement contre les concessions, capitalise sur cette ligne dure.

À l'opposé, un autre sondage diffusé par la chaîne 14 présente un tableau radicalement différent : le Likoud y culmine à 34 sièges, les Démocrates à 16, Israel Beitenou à 14, Shas à 11, Yesh Atid et Judaïsme unifié de la Torah à 8 chacun, Bleu et Blanc à 7, Otzma Yehudit et Sionisme religieux à 6 chacun, et les partis arabes à 10. Dans cette configuration, la droite obtiendrait une majorité claire.

Ces divergences soulignent la volatilité de l'opinion publique israélienne, alors que des rumeurs de dissolution de la Knesset circulent, liées au blocage sur la loi sur le recrutement des orthodoxes à l'armée.