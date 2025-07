Israël : les partis orthodoxes font pression pour accélérer la loi sur la conscription

Articles recommandés -

Les partis orthodoxes israéliens maintiennent leur pression sur le gouvernement Netanyahou et exigent la présentation immédiate d'un projet de loi sur la conscription militaire. Selon des informations diffusées mardi matin sur la chaîne Kan, les formations orthodoxes réclament un texte législatif concret avant la fin de la session d'été de la Knesset, fixée au 27 juillet.

La tension s'est intensifiée lundi lorsque les partis Shas et Judaïsme unifié de la Torah ont étendu leur boycott des votes, y compris pour la législation gouvernementale en plénière. Cette escalade fait suite à une réunion houleuse entre le président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, Yuli Edelstein, et le représentant haredi Ariel Attias, qui s'est terminée sans accord.

Les parlementaires orthodoxes accusent Edelstein de ne pas avoir présenté de projet de loi concret, comme ils l'exigent depuis des semaines. Edelstein leur a présenté une version édulcorée d'un projet de loi de compromis régulant la conscription des étudiants de yeshiva (académies talmudiques). Plus grave encore, selon les députés de ces partis, Edelstein serait revenu sur des accords conclus lors de la nuit précédant l'attaque iranienne, quand avait été repoussé en plénière le projet de loi de dissolution de la Knesset.

Cette crise intervient alors que l'armée israélienne s'apprête à émettre en juillet environ 54 000 ordres de conscription à des étudiants de yeshiva orthodoxes, marquant un durcissement significatif de la politique de recrutement. La question de la conscription des orthodoxes, traditionnellement exemptés du service militaire obligatoire, divise profondément la société israélienne.

Bien que des discussions puissent se poursuivre pendant la pause estivale de la Knesset, tant Edelstein que les partis orthodoxes souhaitent accélérer le processus législatif. Le président de la commission a toutefois prévenu que le texte final contiendrait des modifications par rapport aux principes évoqués avant la confrontation avec l'Iran. Cette impasse risque de fragiliser davantage la coalition gouvernementale de Netanyahou, déjà sous pression sur plusieurs fronts.