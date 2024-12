Israël : Netanyahou accusé d'avoir demandé des écoutes illégales sur des hauts responsables

L'ancien directeur du Shin Bet (services de sécurité intérieure israéliens), Yoram Cohen, a confirmé jeudi que Benjamin Netanyahou lui avait demandé d'utiliser les "capacités spéciales" de son service pour surveiller des confidents de haut niveau. Cette révélation, qui fait suite à un rapport publié en 2018, a déclenché une nouvelle controverse politique en Israël. Selon Cohen, la requête concernait un projet stratégique sensible impliquant des centaines de personnes au sein de Tsahal, du Mossad et d'autres organismes. Netanyahou, craignant des fuites, aurait sollicité une surveillance accrue de tous les détenteurs du secret, y compris le chef d'état-major et le directeur du Mossad de l'époque.

"Le Premier ministre m'a demandé d'utiliser mes outils - que toute personne dans le secret soit surveillée par le Shin Bet", a déclaré Cohen lors d'une interview à la radio publique. "J'ai refusé de le faire. D'abord, il n'y avait pas de soupçon spécifique sur une personne précise. Ensuite, il n'était pas approprié que je surveille tous mes collègues."

En réponse à ces révélations, Netanyahou a vivement réagi, accusant Cohen de participer à une "campagne politique" et de créer une "affaire fabriquée". "La véritable menace pour la démocratie israélienne ne vient pas des élus, mais des éléments des forces de l'ordre qui refusent d'accepter le verdict des électeurs et tentent d'orchestrer un coup d'État par le biais d'enquêtes politiques effrénées", a déclaré le bureau du Premier ministre.

Le chef de l'opposition, Yaïr Lapid, est intervenu dans le débat en déclarant : "Il n'y a aucun doute sur qui dit la vérité entre Yoram Cohen et Benjamin Netanyahou."

Cohen a précisé qu'une solution alternative avait finalement été trouvée, confiant la mission au département de la sécurité du ministère de la Défense, un organisme aux capacités d'écoute plus limitées que le Shin Bet. "Je ne voulais pas que le Shin Bet, au lieu de capturer des terroristes et des espions, se retrouve à surveiller la communauté du renseignement", a-t-il expliqué.