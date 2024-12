Israël : Netanyahou défend le budget 2025 et appelle à l'unité de la coalition

"C'est une journée importante et une grande victoire pour la coalition", a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou après l'adoption d'une législation budgétaire qu'il juge "cruciale pour la sécurité et l'économie d'Israël".

Dans une déclaration détaillée, le chef du gouvernement a fermement défendu la gestion économique de son ministre des Finances, soulignant que "l'économie israélienne fait preuve de résilience" malgré "la guerre la plus longue et la plus coûteuse de l'histoire d'Israël". "Les résultats parlent d'eux-mêmes : le shekel, la bourse, la high-tech, les obligations. L'économie israélienne démontre sa résilience et la confiance dans notre politique", a-t-il affirmé.

Face aux critiques, notamment celles du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, Netanyahou a souligné que "la police israélienne a reçu d'importantes augmentations ces deux dernières années", ajoutant que "le budget 2025 prévoit une augmentation significative du budget du ministère de la Sécurité nationale".

"Il n'y a pas de plus grande irresponsabilité que de déstabiliser la coalition en ce moment ou de risquer la chute d'un gouvernement de droite", a mis en garde Netanyahou, appelant "tous les membres de la coalition, y compris le ministre Ben Gvir, à cesser d'ébranler la coalition et de mettre en danger l'existence d'un gouvernement de droite à un moment crucial de l'histoire d'Israël".

Le Premier ministre a également évoqué "d'immenses opportunités de coopération avec nos amis américains" pour les années à venir, insistant sur l'importance de maintenir la stabilité gouvernementale dans le contexte actuel.