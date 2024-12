Israël : Sara Netanyahou visée par une enquête pour intimidation de témoin

Le procureur général d'Israël, Gali Baharav-Miara, a ordonné jeudi l'ouverture d'une enquête à l'encontre de Sara Netanyahou pour harcèlement de témoin et entrave à la justice. Cette décision fait suite à un reportage diffusé par l'émission "Uvda" sur la chaîne 12, révélant que l'épouse du Premier ministre aurait tenté d'intimider Hadas Klein, témoin clé dans l'une des affaires de corruption impliquant Benjamin Netanyahou. Selon l'enquête journalistique, basée sur des communications internes obtenues via le téléphone de Hanni Bleiweiss, ancienne assistante décédée en 2023, Sara Netanyahu aurait orchestré des manifestations et une campagne en ligne contre Hadas Klein. "L'unité des crimes graves Lahav 433 sera chargée de l'enquête", a précisé la chaîne 12.

Cette annonce a provoqué de vives réactions au sein du gouvernement. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a dénoncé une "persécution politique" et appelé au limogeage du procureur général. "Quiconque persécute politiquement les ministres du gouvernement et leurs familles ne peut continuer à servir comme procureur général", a-t-il déclaré.

Le ministre de la Justice, Yariv Levin, a également critiqué cette décision, évoquant "une application sélective de la loi qui montre à nouveau son visage hideux". Il estime que les autorités devraient plutôt enquêter sur les opposants au gouvernement qui "ont appelé les réservistes à refuser de servir".

Le reportage d'"Uvda" révèle également que Sara Netanyahou aurait organisé une manifestation devant le domicile d'une famille voisine dont le fils pilote avait été tué au combat, après que celle-ci eut autorisé des manifestants anti-gouvernementaux à utiliser leur maison. La famille de Hanni Bleiweiss prévoit de porter plainte contre les Netanyahou pour harcèlement et abus.