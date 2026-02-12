Israël : un nouveau sondage confirme l’impasse politique

Un nouveau sondage publié ce jeudi 12 février par le quotidien Israel Hayom confirme l’enlisement du système politique israélien. Réalisée par l’institut de Dudi Hassid auprès de 600 personnes (marge d’erreur de 4 %), l’enquête montre qu’aucun bloc ne parvient à atteindre la majorité de 61 sièges nécessaire pour former un gouvernement.

Le Likoud reste le premier parti avec 27 mandats. Le contexte sécuritaire et les discussions autour d’une éventuelle frappe contre l’Iran semblent consolider la formation de Benjamin Netanyahou. Toutefois, son bloc plafonne à 53 sièges, loin de la majorité. Le Parti sioniste religieux ne franchit toujours pas le seuil électoral, affaiblissant les perspectives d’une coalition de droite stable.

À l’inverse, Otzma Yehudit (Force juive) d’Itamar Ben Gvir atteint pour la première fois 10 mandats. Le Shas recule à 9 sièges, tandis que le Judaïsme unifié de la Torah conserve ses 7 mandats malgré les tensions liées à la loi sur l’exemption du service militaire.

Dans le camp dit du « changement », la dynamique évolue. Le parti « Yashar » de Gadi Eizenkot progresse nettement à 11 sièges, devenant la troisième force politique. Yesh Atid chute à 7 mandats. Naftali Bennett se maintient à 21 sièges et demeure la principale figure de son bloc, qui totalise 57 mandats — insuffisant pour gouverner.

Les partis arabes Hadash-Ta’al et Ra’am obtiennent chacun 5 sièges. Un scénario alternatif testant une liste arabe unifiée modifierait légèrement l’équilibre : la liste commune atteindrait 13 mandats, mais ni le bloc Netanyahou (52) ni le bloc du changement (55) ne disposeraient d’une majorité.

Le paysage politique israélien demeure ainsi profondément fragmenté, sans majorité claire en vue.