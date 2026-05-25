Itamar Ben Gvir estime qu’Isaac Herzog n’est « pas apte à être président »

Le président israélien Isaac Herzog a mis en garde dimanche contre un processus de « brutalisation » de la société israélienne, lors de la cérémonie de remise du Prix de l’unité de Jérusalem 2026, organisée à la résidence présidentielle.

« J’aurais voulu parler aujourd’hui uniquement d’unité », a déclaré Isaac Herzog. « Mais, à mon grand regret, nous vivons des jours où la violence relève la tête. À ses côtés, aux marges de notre magnifique société israélienne, un terrible processus s’installe : un processus de brutalisation. »

Le président a décrit une évolution « lente et inquiétante », qui menace selon lui de gagner le cœur de la société israélienne. Il a notamment cité la hausse des meurtres au sein de la société arabe israélienne, les violences commises par une « foule sans loi » en Judée-Samarie, ainsi que les attaques visant des chrétiens, des musulmans et leurs symboles religieux.

Isaac Herzog a insisté sur le fait que l’unité nationale devait commencer par le respect de la dignité humaine. « Même dans la plus juste des guerres, nous devons préserver l’image de Dieu en nous, et en chaque personne qui vit parmi nous ou à nos côtés », a-t-il affirmé.

Le président a également semblé viser Itamar Ben Gvir, après la vidéo polémique dans laquelle le ministre de la Sécurité nationale apparaissait face aux militants de la flottille pour Gaza détenus au port d’Ashdod.

« Il est interdit de maltraiter des détenus, aussi méprisables soient-ils », a déclaré Isaac Herzog. « Il est interdit de se faire justice soi-même. Il est interdit de s’en prendre aux personnes d’autres religions et à leurs symboles. »

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Itamar Ben Gvir a vivement réagi sur X, accusant Isaac Herzog de ne pas être « apte à être président ». Le ministre a défendu sa politique carcérale et affirmé être fier d’avoir mis fin à ce qu’il appelle « la garderie des terroristes » dans les prisons. « Israël ne tend plus l’autre joue aux soutiens du terrorisme », a-t-il écrit.