"Je n'ai jamais vu une machine à calomnie si huilée" : l'épouse de Gideon Saar dénonce la violence déclenchée par les rumeurs de nomination de son mari

Alors que les rumeurs sur la nomination de Gideon Saar au poste de ministre de la Défense vont bon train, son épouse, Geula Even-Saar, s'est exprimée jeudi sur Radio 103FM à propos de la semaine qu'elle vient de vivre : "Je n'ai jamais rien vu de tel. Une machine à calomnie bien huilée, beaucoup d'argent investi, une tentative grossière d'extorsion et de menaces envers un élu et sa famille."

Lors d'une interview avec Nissim Mishal, elle a déclaré avec ironie : "J'ai même songé à venir au studio pour endosser la responsabilité du 7 octobre, de l'échec, du massacre, de la mauvaise gestion de la guerre, du non-retour des otages - car on m'a accusée de tout cela cette semaine."

"Je reçois personnellement des milliers de SMS et d'appels menaçants, visant aussi mes enfants et les filles aînées de Gideon, des milliers chaque jour. Des messages comme 'Le sang des otages est sur tes mains, épouse d'un meurtrier, tu devrais avoir honte, certains actes sont impardonnables, tu es une traîtresse, si Gideon est nommé ministre de la Défense, vous serez punis à jamais' - ce ne sont que des exemples."

Elle a poursuivi : "Je suis habituée aux campagnes de diffamation, mais je n'ai jamais rien vu de tel. C'est une machine bien rodée, avec beaucoup d'argent investi, et surtout une tentative flagrante de faire pression sur un élu et sa famille. Ce n'est pas seulement de mauvais goût. Je suis une personne courageuse. Des gens vivent de véritables tragédies. Je ne suis pas une victime et on n'a pas besoin de me plaindre. Mais ce ne sont pas des gens qui écrivent avec leur cœur, c'est un système orchestré."

"Je ne suis pas la porte-parole de Gideon Saar, mais il est peut-être le seul homme, hormis Netanyahu, à avoir de l'expérience en cabinet gouvernemental pour les décisions de sécurité. Qu'ont fait les personnes expérimentées en octobre ? Comment les gens de la périphérie ont-ils été abandonnés ? Ne me dites pas que si Gideon avait été chef d'état-major, ça aurait été différent. Des personnes expérimentées étaient à l'état-major et pourtant, nous avons vécu octobre. Je continuerai à recevoir des SMS, mais voici mon message : peu importe la pression que vous exercez sur moi, cela ne me fera pas faire pression sur lui. Vous ne réussirez pas à faire du chantage à un homme politique à travers moi."