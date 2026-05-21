La coalition veut nommer l’avocat de Benjamin Netanyahou au poste de contrôleur de l’État

La coalition israélienne a désigné mercredi Michael Rabello, avocat ayant représenté Benjamin Netanyahou à plusieurs reprises, comme candidat au poste de contrôleur de l’État.

Trente députés, dont tous les chefs des partis de la coalition, ont signé sa candidature. Selon les informations rapportées, Benjamin Netanyahou aurait personnellement poussé cette nomination.

Michael Rabello a défendu le Premier ministre devant la Haute Cour de justice dans plusieurs dossiers, notamment dans des recours réclamant la création d’une commission d’enquête d’État sur les défaillances ayant précédé et entouré les massacres du 7 octobre 2023.

Le contrôleur actuel de l’État, Matanyahu Englman, doit achever cet été son mandat de sept ans. Son successeur sera élu par la Knesset lors d’un vote à bulletin secret prévu le 3 juin. Une majorité simple des députés suffira pour l’emporter.

Le contrôleur de l’État est chargé d’auditer l’action des ministères et des agences publiques, et d’examiner si leur fonctionnement est légal, efficace et conforme aux règles de bonne gouvernance.

L’opposition soutient de son côté la candidature de l’ancien juge de la Cour suprême Yosef Elron, présenté par Yair Lapid et appuyé par le parti Bleu Blanc de Benny Gantz. Certains députés de la coalition auraient également envisagé de soutenir Yosef Elron, considéré comme un juge conservateur modéré, avant que Benjamin Netanyahou ne pousse la candidature de Michael Rabello.