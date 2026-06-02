La Knesset approuve en première lecture l’abrogation de la réforme de la cacherout

La Knesset a adopté mardi en première lecture un projet de loi soutenu par le parti orthodoxe Shas visant à annuler une grande partie de la réforme de la cacherout mise en place sous l’ancien ministre des Affaires religieuses, Matan Kahana. Le texte a été approuvé par 49 députés contre 34 et doit désormais être examiné par la commission de la Constitution.

La réforme de Kahana avait introduit une ouverture du marché de la certification casher en permettant à des organismes privés d’opérer aux côtés du système traditionnel. Le projet de loi actuellement débattu prévoit de rétablir l’autorité quasi exclusive du Grand Rabbinat d’Israël, des rabbins locaux habilités et du rabbinat militaire pour la délivrance des certificats de cacherout. Il encadre également les normes de certification, les services de supervision et les mécanismes de contrôle du secteur.

Cette initiative a provoqué une vive réaction de l’Association des restaurateurs israéliens, qui a appelé le gouvernement à suspendre l’examen du texte. Dans une lettre adressée aux autorités, l’organisation affirme que le débat dépasse les considérations religieuses ou politiques et touche directement à l’économie et au coût de la vie. Selon elle, la suppression de la réforme réduirait la concurrence, limiterait la liberté de choix des entreprises et renforcerait la concentration du marché.

Les restaurateurs estiment qu’il est possible de garantir une cacherout fiable et rigoureuse tout en préservant un environnement concurrentiel. Ils avertissent qu’une hausse des coûts pour les restaurants, cafés et commerces alimentaires serait inévitablement répercutée sur les consommateurs. "Lorsque la concurrence diminue, c’est le consommateur qui paie la facture", a souligné l’association, accusant le gouvernement de contredire ses objectifs affichés de lutte contre la vie chère.

De son côté, Shas s’est félicité de l’adoption du texte, qu’il présente comme une mesure destinée à corriger les effets d’une réforme ayant, selon le parti, affaibli le statut du Grand Rabbinat et semé la confusion parmi les consommateurs. La formation a réaffirmé sa volonté de renforcer les services religieux et le caractère juif de l’État d’Israël.