La Knesset vote massivement contre la création d'un État palestinien

La Knesset a massivement voté jeudi une résolution rejetant l'établissement d'un État palestinien. Ce vote, intervenant juste avant la visite du Premier ministre Benjamin Netanyahou aux États-Unis, risque d'exacerber les tensions avec l'administration Biden et de nombreux démocrates américains. La résolution, adoptée par 68 voix contre 9, affirme que "l'établissement d'un État palestinien au cœur de la Terre d'Israël poserait un danger existentiel pour l'État d'Israël et ses citoyens".

Ce vote intervient dans un contexte politique délicat. Netanyahou doit s'adresser au Congrès américain et rencontrer le président Biden à la Maison Blanche la semaine prochaine. Cette démarche risque de mettre mal à l'aise de nombreux démocrates, déjà préoccupés par la conduite de la guerre à Gaza et l'opposition croissante d'Israël à la solution à deux États. La résolution a reçu un large soutien, incluant des partis de la coalition de Netanyahou, des partis d'opposition de droite, et même le parti centriste de Benny Gantz. Seuls les partis Travailliste, Ra'am et Hadash-Ta'al s'y sont opposés. Ce vote intervient également à un moment critique pour le président Biden, confronté à des appels croissants pour qu'il se retire de la course présidentielle face à des sondages défavorables. De plus, l'annonce récente de son test positif au COVID-19 ajoute une incertitude supplémentaire quant à sa rencontre prévue avec Netanyahou.