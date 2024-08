Le Likoud de Netanyahou en tête des sondages pour la première fois depuis le 7 octobre

Un nouveau sondage publié vendredi par le journal Maariv révèle que le Likoud, parti du Premier ministre Benjamin Netanyahou, serait la plus grande formation au parlement israélien si des élections avaient lieu aujourd'hui. C'est la première fois depuis le début de la guerre le 7 octobre dernier que le parti obtient ce résultat. Selon ce sondage, le Likoud remporterait 22 sièges, soit un de plus que la semaine précédente. Le parti "Unité nationale" de Benny Gantz arriverait en deuxième position avec 20 sièges.

Malgré cette progression, la coalition actuellement au pouvoir n'obtiendrait que 53 sièges sur 120, perdant ainsi sa majorité actuelle de 64 sièges. Le sondage indique également que 48% des répondants considèrent Netanyahou plus apte à être Premier ministre, contre 42% pour Gantz. 18% des personnes interrogées restent indécises. Cette enquête d'opinion a été menée les 7 et 8 août auprès d'un échantillon représentatif de 501 adultes israéliens, juifs et arabes, avec une marge d'erreur de 4,4%.

Par ailleurs, le sondage s'est intéressé à l'attitude des Israéliens face aux menaces iraniennes et du Hezbollah. 48% des répondants privilégient la poursuite des efforts pour obtenir un accord sur les otages avec le Hamas, tandis que 42% sont favorables à une frappe préventive contre l'Iran et le Hezbollah, même au détriment d'un accord sur les otages. 10% sont indécis sur cette question.

Enfin, l'article mentionne la reprise prochaine des négociations concernant les otages. Les négociateurs devraient se rendre sur place le jeudi 15 août "pour finaliser les détails de la mise en œuvre de l'accord-cadre". Selon les estimations, 111 des 251 otages enlevés par le Hamas le 7 octobre seraient toujours détenus à Gaza, dont 39 confirmés morts par l'armée israélienne.