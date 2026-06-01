Le ministre David Amsalem à la procureure générale : "une place spéciale en enfer vous est réservée"

Les tensions autour de la conscription des étudiants orthodoxes continuent de s'intensifier en Israël. Lors d'une intervention à la Knesset, le ministre David Amsalem a violemment pris à partie la procureure générale Gali Baharav-Miara ainsi que son adjoint, Gil Limon, leur lançant qu'une "place spéciale en enfer" leur était réservée.

Le ministre a accusé les responsables juridiques de l'État de mener une campagne systématique contre le public orthodoxe et les étudiants des yeshivot. Selon lui, les récentes mesures prises contre les réfractaires à la conscription constituent une attaque directe contre les milieux religieux.

Cette sortie intervient alors que Gil Limon a adressé un courrier au directeur général du ministère de l'Intérieur pour défendre le retrait des réductions d'arnona accordées aux personnes refusant de se soumettre à leurs obligations militaires. Dans cette lettre, il affirme que la Cour suprême et les autorités professionnelles considèrent cette mesure comme un moyen efficace de lutter contre le phénomène de l'évasion massive du service militaire. Le document rappelle également que les réductions fiscales ne constituent pas un droit acquis, tandis que le service militaire demeure une obligation légale essentielle à la sécurité nationale.

Parallèlement, la procureure générale a annoncé la suppression d'avantages fiscaux accordés à des associations et institutions accueillant des étudiants n'ayant pas régularisé leur situation vis-à-vis de l'armée. Les établissements concernés devront démontrer que leurs élèves se sont conformés aux exigences de Tsahal pour conserver ces avantages. À défaut, les exonérations seront annulées à une date qui doit être fixée prochainement.

Afin d'empêcher tout contournement de cette décision, un groupe de travail réunissant des représentants du ministère de la Justice, de l'administration fiscale, du ministère des Finances et de l'Autorité des sociétés a également été mis en place. Les responsables du monde orthodoxe dénoncent une mesure susceptible d'affecter lourdement le financement des yeshivot, notamment les dons bénéficiant d'avantages fiscaux.