La procureure générale accuse le gouvernement de fragiliser les institutions démocratiques avant les élections

La procureure générale d'Israël, Gali Baharav-Miara, a vivement critiqué le gouvernement de Benjamin Netanyahou, l'accusant de mener une offensive contre les institutions démocratiques à l'approche des prochaines élections législatives. S'exprimant lors d'une conférence de l'Ordre des avocats israélien, elle a estimé qu'une véritable "course contre la montre" était engagée pour affaiblir les mécanismes de contrôle du pouvoir exécutif avant la fin de la législature.

Au cœur de ses critiques figurent deux projets de loi actuellement promus par la coalition gouvernementale. Le premier vise à réduire considérablement les prérogatives du procureur général, dont le rôle est notamment de contrôler la légalité des décisions du gouvernement. Le second transférerait au ministre de la Justice l'autorité sur le département chargé d'enquêter sur les fautes commises par les policiers, une structure aujourd'hui indépendante.

Selon Baharav-Miara, l'adoption de ces réformes modifierait profondément le fonctionnement du système judiciaire et des organes chargés de l'application de la loi. Elle a averti que l'érosion progressive des contre-pouvoirs risquait de porter atteinte aux fondements démocratiques du pays.

La procureure générale s'est également inquiétée des appels répétés de plusieurs ministres à ne pas respecter certaines décisions de la Cour suprême. Si de telles prises de position se poursuivent, a-t-elle prévenu, le public pourrait finir par considérer les jugements des tribunaux comme non contraignants, ce qui constituerait, selon elle, une menace directe pour l'État de droit en Israël.