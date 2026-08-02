Le ministre Shlomo Karhi attaque Yaïr Golan : "Je ne pense pas qu'il ait sauvé qui que ce soit le 7 octobre"

Le ministre israélien des Communications, Shlomo Karhi, a suscité une controverse en remettant publiquement en cause le rôle joué par Yaïr Golan lors des attaques du 7 octobre 2023. Invité sur la chaîne de la Knesset, le ministre du Likoud a déclaré ne pas croire que le président du parti Les Démocrates ait sauvé des vies ce jour-là, malgré les nombreux témoignages attestant de son intervention.

« Avez-vous vu une vidéo où il tire une seule balle ? », a lancé Shlomo Karhi. « Je ne pense pas qu'il ait sauvé qui que ce soit. Il a surtout pris soin de se faire photographier, souriant, dans un uniforme impeccable. »

Ces déclarations reprennent des théories circulant depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux, qui remettent en cause les actions de Yaïr Golan le matin de l'attaque du Hamas. Ancien chef d'état-major adjoint, ce dernier s'était rendu de sa propre initiative dans la région frontalière de Gaza et avait participé aux opérations de secours. Plusieurs survivants ont témoigné qu'il avait contribué à sauver des civils lors des combats.

Il a par ailleurs qualifié plusieurs figures du parti Les Démocrates, dont Yaïr Golan, Naama Lazimi et Gaby Lasky, d'« amis des terroristes », tout en affirmant que les dirigeants de la coalition, Bezalel Smotrich et Itamar Ben Gvir, étaient au contraire des « sionistes et patriotes ».

Ce n'est pas la première fois que des responsables du Likoud mettent en doute le comportement de Yaïr Golan le 7 octobre. Dès 2024, le vice-président de la Knesset, Nissim Vaturi, avait tenu des propos similaires, alimentant des accusations qui ont conduit le parti Les Démocrates à engager plusieurs actions en diffamation contre les auteurs de ces allégations.