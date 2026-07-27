Yaïr Golan estime pouvoir devenir ministre de la Défense si son parti obtient 15 sièges
Le président du parti Les Démocrates, a affirmé lundi qu'il pourrait devenir ministre de la Défense si sa formation remportait 15 sièges lors des prochaines élections législatives israéliennes.
S'exprimant lors de la Conférence sur la sécurité nationale organisée par Ynet, Yedioth Ahronoth et l'Institut d'études sur la sécurité nationale (INSS), il a indiqué que son parti briguerait également les ministères de la Justice, de l'Éducation, des Communications et de la Sécurité publique.
« Si nous obtenons 15 sièges, je pense que je serai ministre de la Défense », a-t-il déclaré.
Selon Ynet, Yaïr Golan a également estimé que l'ancien chef d'état-major Gadi Eisenkot était, à ce stade, le « candidat naturel » du bloc d'opposition au poste de Premier ministre. Il a toutefois précisé que le chef du futur gouvernement devrait être le dirigeant du parti qui obtiendra le plus grand nombre de sièges au sein de la coalition.
L'ancien chef d'état-major adjoint de Tsahal a vivement critiqué la conduite de la guerre contre l'Iran, jugeant que les objectifs fixés étaient irréalistes. Selon lui, Israël doit désormais transformer ses succès militaires en initiative diplomatique visant à empêcher durablement l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire, avec un accord plus strict que celui conclu en 2015.
Concernant Gaza, Yaïr Golan a estimé que le Hamas ne pourrait pas être vaincu tant qu'il continuerait à gouverner l'enclave. Il a appelé à la mise en place, avec des partenaires régionaux et internationaux, d'une autorité palestinienne modérée capable de remplacer le mouvement islamiste. Il a accusé Benjamin Netanyahou de retarder la création d'une telle alternative.
Pour le Liban, le dirigeant de l'opposition a proposé le déploiement, dans le sud du pays, d'une nouvelle force internationale dotée de pouvoirs coercitifs, en remplacement de la FINUL.
Sur la question israélo-palestinienne, Yaïr Golan a plaidé en faveur d'une séparation avec les Palestiniens, estimant qu'une annexion de plusieurs millions de Palestiniens mettrait en péril le caractère juif et démocratique d'Israël. Il a notamment appelé à rétablir l'ordre en Judée-Samarie, à évacuer les avant-postes illégaux et à définir les futures frontières de l'État.
Le président des Démocrates s'en est également pris au directeur du Shin Bet, David Zini, estimant qu'il n'aurait pas dû être nommé à ce poste. Il lui reproche notamment sa gestion des enquêtes liées au « Qatargate » ainsi que de la lutte contre le terrorisme juif en Judée-Samarie. Il a toutefois indiqué que le prochain test du chef du Shin Bet serait de garantir la tenue d'élections « libres et équitables ».