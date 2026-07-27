Benjamin Netanyahou à Washington : l'Iran au cœur d'un sommet décisif avec Donald Trump

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'envolera ce lundi pour Washington, où il rencontrera le président américain Donald Trump dans le cadre d'une visite éclair dominée par les enjeux sécuritaires du Moyen-Orient. Officiellement, le chef du gouvernement israélien assistera également aux obsèques du sénateur républicain Lindsey Graham, figure historique du soutien à Israël.

Mais, selon plusieurs sources israéliennes, l'essentiel des discussions portera sur l'Iran, alors que les États-Unis et l'Iran n'ont procédé à aucune frappe lors des deux dernières nuits. Jérusalem souhaite renforcer sa coordination stratégique avec l'administration Trump, tout en affichant une unité face aux menaces régionales.

Au-delà du dossier iranien, les deux dirigeants devraient passer en revue les six principaux fronts auxquels Israël est confronté : Gaza, le Liban, la Syrie, la Turquie, la Judée-Samarie ainsi que les conséquences diplomatiques du rapprochement avec certains pays arabes.

Benjamin Netanyahou redoute une intensification des pressions américaines en faveur de nouveaux retraits israéliens au Liban, en Syrie et dans la bande de Gaza. Avant son départ, le cabinet de sécurité a toutefois approuvé les modalités de déploiement d'une Force internationale de stabilisation (ISF) dans les futures zones humanitaires de Gaza. Les premiers contingents, composés de 200 représentants marocains et ougandais, devraient intervenir exclusivement dans des secteurs ne relevant pas du contrôle du Hamas et en coordination avec Tsahal.

À Jérusalem, les autorités ont également tenu à démentir les rumeurs de refroidissement des relations entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Elles mettent en avant les échanges réguliers entre les deux dirigeants ainsi que leur coopération sur plusieurs dossiers régionaux, notamment l'Iran et les perspectives d'élargissement des accords d'Abraham.

Pour Israël, cette visite représente un rendez-vous stratégique. Si les divergences tactiques avec Washington demeurent sur certains dossiers, l'objectif affiché est clair : préserver l'alignement entre les deux alliés, en particulier face à l'Iran, considéré par Jérusalem comme la priorité absolue de la sécurité régionale.