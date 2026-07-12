États-Unis : le sénateur pro-israélien Lindsey Graham est mort subitement à l’âge de 71 ans

Le sénateur républicain de Caroline du Sud Lindsey Graham est mort samedi 11 juillet à l’âge de 71 ans, selon un communiqué publié sur son compte officiel X.

"Dans la soirée du samedi 11 juillet, le sénateur Graham est décédé des suites d’une maladie soudaine et de courte durée", a annoncé son bureau. La nature de cette maladie n’a pas été précisée.

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Dans son communiqué, la famille du sénateur a remercié le public pour ses prières et demandé que son intimité soit respectée durant cette période "extrêmement difficile".

"Ces dernières années, j'ai eu l'occasion de rencontrer Graham et de m'entretenir avec lui à plusieurs reprises. Il avait adopté une position ferme vis-à-vis de l'Iran, a œuvré sans relâche pour la normalisation régionale et a également su critiquer Israël – par amour – lorsque cela s'imposait", a réagi le correspondant diplomatique de la chaîne i24NEWS en hébreu, Amichai Stein.

Figure influente du Parti républicain au Sénat, Lindsey Graham était notamment connu pour son soutien constant à Israël et pour ses positions fermes sur les questions de politique étrangère et de sécurité nationale.