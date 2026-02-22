Lindsey Graham presse Donald Trump d’ignorer les appels à la retenue face à l’Iran

Le sénateur républicain Lindsey Graham exhorte le président Donald Trump à ne pas céder aux conseillers qui plaident contre une frappe militaire contre l’Iran, alors que la Maison Blanche évalue ses options, rapporte le média américain Axios.

Dans une déclaration, Graham reconnaît les inquiétudes liées à de nouvelles opérations militaires au Moyen-Orient, compte tenu des précédents engagements coûteux de Washington dans la région. Toutefois, il met en garde contre « les voix qui conseillent d’éviter toute implication », estimant qu’elles sous-estiment « les conséquences de laisser le mal sans réponse ».

De retour d’une visite au Moyen-Orient, où il a rencontré des responsables en Israël, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, le sénateur affirme percevoir une occasion « d’engendrer un changement historique » en Iran. Il admet cependant que les partisans de la prudence se font de plus en plus entendre à Washington. « Le temps dira comment cela évoluera », a-t-il déclaré, affirmant qu’il prend ses décisions en toute indépendance et qu’il assumera la responsabilité de ses choix sur un sujet d’une telle gravité.

Selon Axios, deux porte-avions américains et des centaines d’avions de guerre sont actuellement positionnés dans la région. Le président a reçu plusieurs scénarios militaires, incluant des options visant le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, ainsi que son fils Mojtaba. Aucune décision définitive n’aurait toutefois été prise.

Parallèlement, certains conseillers recommanderaient de poursuivre la pression diplomatique et militaire afin d’obtenir des concessions de Téhéran, notamment sur l’enrichissement de l’uranium, sans engager immédiatement une action armée.