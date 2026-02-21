Le président iranien affirme que l’Iran "ne cédera pas" face aux pressions internationales
Alors que Donald Trump évoque ouvertement la possibilité d’une frappe militaire, la confrontation autour du nucléaire iranien semble entrer dans une phase décisive.
Le président iranien Massoud Pezeshkian a assuré que son pays ne « baissera pas la tête » face aux pressions exercées par les puissances mondiales, dans un contexte de tensions persistantes avec les États-Unis autour du dossier sur le nucléaire.
S’exprimant lors d’un discours retransmis en direct par la télévision d’État, le chef de l’exécutif iranien a dénoncé ce qu’il considère comme des tentatives d’intimidation destinées à contraindre Téhéran à faire des concessions. « Les puissances mondiales s’alignent pour nous forcer à nous incliner… mais nous ne baisserons pas la tête malgré tous les problèmes qu’elles créent pour nous », a-t-il déclaré.
Cette déclaration intervient alors que la confrontation diplomatique glisse dangereusement vers une possible escalade militaire. Le président américain Donald Trump a récemment affirmé qu’il « envisage » une frappe limitée contre l’Iran si aucun accord satisfaisant n’était trouvé. Il a également averti que Téhéran devait conclure un accord « dans les 10 à 15 jours », faute de quoi « de très mauvaises choses » pourraient se produire.
Washington exige un démantèlement strict des capacités d’enrichissement iraniennes, tandis que Téhéran refuse toute renonciation totale à son programme, qu’il présente comme civil. Dans le même temps, le Pentagone aurait présenté à la Maison Blanche plusieurs scénarios militaires, y compris des options de frappes ciblées.
La rhétorique se durcit des deux côtés, et la fenêtre diplomatique semble se réduire. Si aucun compromis n’émerge rapidement, le face-à-face pourrait basculer d’une guerre de déclarations à une confrontation ouverte — avec des conséquences régionales majeures.