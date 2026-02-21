Le président iranien affirme que l’Iran "ne cédera pas" face aux pressions internationales

Le président iranien Massoud Pezeshkian a assuré que son pays ne « baissera pas la tête » face aux pressions exercées par les puissances mondiales, dans un contexte de tensions persistantes avec les États-Unis autour du dossier sur le nucléaire.

S’exprimant lors d’un discours retransmis en direct par la télévision d’État, le chef de l’exécutif iranien a dénoncé ce qu’il considère comme des tentatives d’intimidation destinées à contraindre Téhéran à faire des concessions. « Les puissances mondiales s’alignent pour nous forcer à nous incliner… mais nous ne baisserons pas la tête malgré tous les problèmes qu’elles créent pour nous », a-t-il déclaré.

Cette déclaration intervient alors que la confrontation diplomatique glisse dangereusement vers une possible escalade militaire. Le président américain Donald Trump a récemment affirmé qu’il « envisage » une frappe limitée contre l’Iran si aucun accord satisfaisant n’était trouvé. Il a également averti que Téhéran devait conclure un accord « dans les 10 à 15 jours », faute de quoi « de très mauvaises choses » pourraient se produire.

Washington exige un démantèlement strict des capacités d’enrichissement iraniennes, tandis que Téhéran refuse toute renonciation totale à son programme, qu’il présente comme civil. Dans le même temps, le Pentagone aurait présenté à la Maison Blanche plusieurs scénarios militaires, y compris des options de frappes ciblées.

La rhétorique se durcit des deux côtés, et la fenêtre diplomatique semble se réduire. Si aucun compromis n’émerge rapidement, le face-à-face pourrait basculer d’une guerre de déclarations à une confrontation ouverte — avec des conséquences régionales majeures.