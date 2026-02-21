Nucléaire iranien : Washington prêt à examiner un "enrichissement symbolique" sous conditions strictes

L’administration de Donald Trump se dit prête à examiner une proposition iranienne autorisant un enrichissement « symbolique » de l’uranium, à condition qu’aucune voie vers l’arme nucléaire ne subsiste, selon le média américain Axios. Un haut responsable américain affirme que si Téhéran présente une offre détaillée et techniquement irréprochable, Washington l’étudiera, même si la position officielle du président reste celle du « zéro enrichissement » sur le sol iranien.

Selon cette source, toute proposition devra être « extrêmement précise » et convaincre les sceptiques au sein de l’administration et dans la région. « Si les Iraniens veulent éviter une frappe, ils doivent nous soumettre une offre que nous ne pourrons pas refuser », a-t-elle averti, soulignant que la patience américaine n’est pas illimitée.

En parallèle, le Pentagone a présenté au président plusieurs scénarios militaires, allant jusqu’à des options ciblant les plus hauts dirigeants iraniens. Des conseillers proches reconnaissent toutefois que Donald Trump n’a pas encore tranché. « Il pourrait décider à tout moment, ou ne jamais le faire », confie l’un d’eux.

Côté iranien, le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi affirme qu’une proposition écrite sera finalisée dans les prochains jours. Il insiste sur le caractère civil du programme nucléaire et évoque des « engagements politiques et mesures techniques » destinés à rassurer la communauté internationale.

Parmi ces garanties figureraient le retour des inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) avec un mandat élargi, ainsi que la dilution ou le transfert d’environ 450 kilos d’uranium hautement enrichi.

Malgré les lignes rouges affichées, les déclarations des deux camps laissent entrevoir un espace étroit pour un compromis. Les médiateurs omanais et qataris estiment qu’un accord devra permettre aux deux parties de revendiquer une victoire politique, tout en restant acceptable pour les alliés régionaux des États-Unis.