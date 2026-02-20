Nucléaire iranien : Téhéran promet une ébauche d’accord "d’ici deux ou trois jours"

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a annoncé vendredi qu’une ébauche d’accord sur le nucléaire serait prête « d’ici deux ou trois jours » et qu’elle serait ensuite présentée aux États-Unis. Cette déclaration intervient au lendemain d’un ultimatum lancé par le président américain Donald Trump, exigeant un compromis rapide sous peine de « très mauvaises conséquences ».

« La prochaine étape pour moi est de présenter une proposition d’accord potentiel à mes homologues américains », a indiqué Abbas Araghchi, citant notamment l’émissaire américain Steve Witkoff et Jared Kushner, proche du président. Il s’exprimait sur la chaîne MSNBC, précisant que le texte en préparation devrait être finalisé sous quelques jours.

Le chef de la diplomatie iranienne a rappelé avoir conduit mardi des négociations à Genève, sous médiation omanaise, dans un climat diplomatique particulièrement tendu. Ces discussions visent à encadrer le programme nucléaire iranien et à désamorcer une escalade militaire redoutée dans la région.

Les déclarations de Téhéran laissent entrevoir une possible reprise du dialogue formel entre les deux pays, dont les relations restent marquées par la méfiance depuis le retrait américain de l’accord de 2015. Reste à savoir si la proposition iranienne répondra aux exigences de Washington, qui réclame des garanties strictes sur l’enrichissement d’uranium et les mécanismes de contrôle.