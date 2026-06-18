Lindsey Graham soutient finalement l’accord avec l’Iran après son échange avec Witkoff

Le sénateur républicain Lindsey Graham a annoncé mercredi son soutien au mémorandum d’entente entre les États-Unis et l’Iran, après avoir pourtant exprimé des réserves sur l’accord.

L’élu de Caroline du Sud a expliqué avoir eu une discussion « longue et productive » avec Steve Witkoff, l’émissaire spécial du président américain Donald Trump. À l’issue de cet échange, Lindsey Graham a estimé que la signature du texte serait « bénéfique » pour les États-Unis.

Selon Lindsey Graham, l’accord doit permettre la réouverture progressive du détroit d’Ormuz et l’arrêt des hostilités avec l’Iran. Il a toutefois souligné qu’il restait encore à déterminer si Washington pouvait obtenir un accord « acceptable et vérifiable » avec Téhéran sur le programme nucléaire iranien et d’autres dossiers sensibles.

Le sénateur a également affirmé que la stabilité économique liée à la réouverture du détroit d’Ormuz pourrait créer une dynamique plus large en faveur de la paix dans la région.

Lindsey Graham a ajouté que l’élargissement des accords d’Abraham et une normalisation entre l’Arabie saoudite et Israël restaient, selon lui, un objectif central de Donald Trump. Il estime que le mémorandum constitue une étape nécessaire pour créer les conditions de cette avancée diplomatique.

Les États-Unis et l’Iran ont officiellement signé le mémorandum d’entente, désormais entré en vigueur.