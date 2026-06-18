Les États-Unis et l'Iran ont officiellement signé le « mémorandum d'Islamabad », un accord destiné à mettre fin au conflit entre les deux pays et à ouvrir une nouvelle phase de négociations. Selon plusieurs responsables américains cités par Axios, le texte est désormais entré en vigueur.

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, qui s'est présenté comme médiateur des négociations, a annoncé que le document avait été signé électroniquement par le président américain Donald Trump et le président iranien Massoud Pezeshkian, avant d'être contresigné par lui-même. Il a salué « un engagement au plus haut niveau en faveur d'une résolution diplomatique du conflit ».

Dans un premier temps, l'accord prévoit la réouverture immédiate du détroit d'Ormuz par l'Iran, tandis que les États-Unis s'engagent à lever leur blocus naval. Les discussions sur les questions les plus sensibles, notamment le programme nucléaire iranien, doivent se poursuivre dans les prochaines semaines.

Selon Axios, la signature officielle devait initialement intervenir vendredi en Suisse, mais Washington et Téhéran ont décidé d'accélérer le calendrier afin de permettre une entrée en vigueur immédiate de l'accord. Donald Trump a personnellement signé une copie du mémorandum lors d'un dîner officiel au château de Versailles, en marge de sa rencontre avec le président français Emmanuel Macron, avant de confirmer lui-même la signature.

Dans son communiqué, Shehbaz Sharif a rendu hommage au rôle joué par Donald Trump, qu'il remercie pour son « engagement constant en faveur de la diplomatie ». Il a également salué le travail des négociateurs américains, notamment J.D. Vance, Steve Witkoff et Jared Kushner.

Le dirigeant pakistanais a également exprimé sa reconnaissance envers le guide suprême iranien Ali Khamenei, le président Massoud Pezeshkian et les principaux négociateurs iraniens, Mohammad Bagher Ghalibaf, Abbas Araghchi et Eskandar Momeni. Il a enfin remercié le Qatar, l'Arabie saoudite, la Turquie et l'Égypte pour leur contribution aux efforts de médiation.

Cette signature marque une étape diplomatique majeure après plusieurs semaines de confrontation militaire. Si le mémorandum est désormais en vigueur, les négociations doivent encore se poursuivre afin de définir un accord global.