Accord Iran - États-Unis : les médiateurs auraient caché les négociations à Israël

Les pays ayant servi d'intermédiaires entre les États-Unis et l'Iran dans les négociations ayant abouti au protocole d'accord attendu vendredi auraient mis en place des mesures de sécurité exceptionnelles afin d'empêcher Israël de suivre l'évolution des discussions ou d'en perturber le déroulement, selon des sources citées par The National.

Craignant les capacités de renseignement et d'écoute d'Israël, les médiateurs auraient privilégié les rencontres en personne et les messages manuscrits, évitant autant que possible les téléphones, messageries chiffrées et autres moyens de communication électroniques. D'après ces sources, des émissaires auraient transmis à plusieurs reprises des notes écrites à la direction iranienne, recevant leurs réponses par le même canal afin de limiter les risques d'interception.

Les mêmes sources affirment que de fausses pistes auraient parfois été volontairement diffusées auprès de responsables locaux non impliqués dans les discussions, voire dans certains médias, afin de masquer la véritable orientation des négociations. L'objectif aurait été d'empêcher Israël d'évaluer précisément l'état d'avancement du processus ou d'en compromettre l'issue.

Selon ces informations, le Pakistan, principal médiateur du dossier aux côtés du Qatar, de l'Égypte et de la Turquie, aurait également obtenu de Washington l'assurance qu'Israël ne mènerait pas d'opérations visant des responsables iraniens pendant les négociations. Plusieurs réunions se seraient tenues au Pakistan, au Qatar, à Oman et en Azerbaïdjan, tandis que certaines rencontres auraient eu lieu à bord de navires de l'US Navy déployés dans le Golfe.

Le protocole d'accord qui doit être signé en Suisse prévoit notamment l'ouverture d'une période de négociations de soixante jours. Selon les informations ayant filtré ces derniers jours, il ouvrirait la voie à un assouplissement progressif des sanctions contre l'Iran, à une reprise accrue de ses exportations pétrolières et à des investissements dans son économie, en échange de restrictions sur son programme nucléaire.

Israël, qui n'a pas participé aux discussions, a pris ses distances avec l'accord. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a affirmé que son pays n'était pas lié par ses dispositions et a réitéré son refus de retirer les forces israéliennes du sud du Liban. Cette position contraste avec celle du vice-président américain JD Vance, qui a laissé entendre que les arrangements conclus concernaient également le Liban.

Selon plusieurs médias israéliens, Jérusalem aurait demandé à consulter le texte du protocole d'accord, mais Washington aurait refusé de le lui transmettre. Cette situation intervient alors que des tensions apparaissent publiquement entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou sur la question libanaise, le président américain ayant récemment reproché à Israël un manque de discernement dans sa conduite des opérations.

D'après une source proche du Hezbollah citée par The National, l'Iran aurait informé le mouvement chiite qu'un retrait progressif des forces israéliennes du sud du Liban figurait bien parmi les éléments prévus dans l'accord en cours de finalisation. Ni Washington ni Jérusalem n'ont confirmé cette information.