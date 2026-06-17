JD Vance : "Israël finira par soutenir l’accord"

Alors que les États-Unis et l’Iran doivent signer vendredi en Suisse un mémorandum d’entente ouvrant la voie à de nouvelles négociations sur le nucléaire, J.D. Vance s’est dit convaincu qu’Israël rejoindra à terme cette dynamique diplomatique.

Dans plusieurs entretiens accordés aux médias américains, le vice-président a assuré que l’accord renforcerait la sécurité d’Israël et de l’ensemble du Moyen-Orient. Selon lui, de nombreuses informations erronées circulent actuellement sur le contenu du texte.

« Lorsque les Israéliens comprendront ce que contient cet accord, ils y verront une voie vers un nouveau Moyen-Orient, fondé sur la paix et la prospérité », a-t-il déclaré.

Le mémorandum, annoncé dimanche par Donald Trump, prévoit une prolongation de 60 jours du cessez-le-feu en cours ainsi que l’ouverture du détroit d’Ormuz. Une nouvelle phase de discussions sur le programme nucléaire iranien doit débuter immédiatement après sa signature officielle.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a confirmé la tenue de ces négociations et a averti qu’une attaque israélienne contre le Liban ou le maintien de forces israéliennes sur le territoire libanais pourrait être considéré comme une violation de l’accord intérimaire.

De son côté, Benjamin Netanyahou a rappelé qu’Israël n’était pas partie prenante au mémorandum et qu’il ne disposait pas encore de l’ensemble de ses détails. Le Premier ministre a néanmoins affirmé que les forces israéliennes resteraient dans le sud du Liban « aussi longtemps que nécessaire ».

Le projet d’accord suscite déjà de vives critiques en Israël, y compris au sein de la coalition gouvernementale. Plusieurs responsables politiques estiment qu’il pourrait limiter la liberté d’action israélienne face à l’Iran et au Hezbollah.

J.D. Vance a toutefois insisté sur plusieurs points qu’il considère comme essentiels, notamment l’élimination du stock d’uranium hautement enrichi de l’Iran et le retour d’inspections renforcées. Il a reconnu que le mémorandum restait un document général et que les questions les plus sensibles seraient traitées lors des négociations techniques à venir.

Selon des informations de presse américaines, plusieurs hauts responsables, dont le directeur de la CIA John Ratcliffe et le secrétaire d’État Marco Rubio, auraient exprimé leurs réserves sur les intentions réelles de Téhéran et sa volonté de consentir aux concessions nucléaires réclamées par Washington.