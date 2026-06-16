Le directeur de la CIA doute des intentions nucléaires de l’Iran

Alors que l’administration Trump présente l’accord conclu avec l’Iran comme une avancée diplomatique majeure, des inquiétudes grandissent au sein même du gouvernement américain quant aux véritables intentions de la République islamique.

Selon un rapport publié par Axios, le directeur de la CIA, John Ratcliffe, a récemment informé le président Donald Trump et plusieurs hauts responsables que des renseignements recueillis par les agences américaines soulèvent de sérieux doutes sur la volonté de Téhéran de respecter les engagements nucléaires réclamés par Washington.

D’après trois sources proches du dossier, des communications interceptées montrent un écart important entre les messages transmis par les responsables iraniens aux médiateurs internationaux et les discussions tenues en interne au sein du régime.

Ces informations auraient accentué les divergences au sein de l’équipe présidentielle.

John Ratcliffe, le secrétaire d’État Marco Rubio et le secrétaire à la Défense Pete Hegseth figureraient parmi les principaux sceptiques concernant la viabilité de l’accord.

À l’inverse, le vice-président JD Vance, ainsi que les émissaires spéciaux Steve Witkoff et Jared Kushner, défendent activement le mémorandum d’entente signé entre Washington et Téhéran.

« Les renseignements indiquent que les intentions iraniennes ne correspondent pas aux engagements pris dans l’accord », a déclaré à Axios une source proche des discussions.

Face aux critiques, la Maison Blanche affirme que le texte respecte les lignes rouges fixées par l’administration américaine.

Un responsable a assuré que l’accord garantit que l’Iran ne pourra jamais acquérir l’arme nucléaire, qu’il devra renoncer à son uranium hautement enrichi et qu’il ne pourra plus menacer les approvisionnements énergétiques mondiaux.

« Le président Trump n’acceptera qu’un bon accord », a insisté ce responsable.

Ni la CIA ni le département d’État n’ont souhaité commenter publiquement ces révélations.

Le principal point de friction concerne le caractère temporaire des dispositions nucléaires incluses dans le mémorandum.

Selon Axios, celles-ci devront être précisées dans un accord complémentaire beaucoup plus détaillé qui devra être négocié dans un délai de soixante jours.

Une nouvelle série de discussions doit débuter dès cette semaine. JD Vance, Steve Witkoff et Jared Kushner doivent rencontrer vendredi le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, le président du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf ainsi que des médiateurs qatariens et pakistanais.

Les opposants à l’accord dénoncent également l’absence de publication du texte complet, composé de quatorze points.

Selon plusieurs sources citées par Axios, l’Iran pourrait bénéficier rapidement de certains avantages sans avoir encore démontré sa volonté de satisfaire aux exigences américaines à long terme.

Le projet prévoit notamment la levée progressive du blocus naval américain dans un délai de trente jours. En échange, l’Iran s’engagerait à garantir la libre circulation des navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz pendant soixante jours.

Le texte évoque également l’ouverture de discussions entre Téhéran, Oman et plusieurs États du Golfe afin de définir les futures modalités de gestion de cette voie maritime stratégique.

Certains médias iraniens ont déjà laissé entendre que Téhéran pourrait envisager la mise en place de droits de passage dans le détroit à l’issue de cette période transitoire.

Ces nouvelles révélations illustrent les profondes incertitudes qui entourent encore l’accord, alors même que Donald Trump continue de le présenter comme une percée diplomatique historique.