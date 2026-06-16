Israël demande le texte de l'accord avec l'Iran, Washington refuse

Israël a demandé à obtenir une copie du protocole d'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran, mais sa requête a été rejetée, a appris i24NEWS. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou n'a toujours pas eu accès au document qui doit être officiellement signé vendredi en Suisse. Cette révélation intervient alors que les détails de l'accord continuent de susciter des interrogations en Israël.

Parallèlement, une source haut placée du Hezbollah a déclaré à la chaîne qatarie Al-Araby que l'Iran avait assuré au mouvement terroriste chiite qu'il ne signerait pas d'accord définitif tant qu'Israël ne se serait pas retiré du Liban. Le secrétaire général du Hezbollah, Naim Qassem, a salué le rôle de Téhéran dans le conflit, estimant que l'Iran avait contraint Israël à mettre fin à ses opérations militaires sur plusieurs fronts, y compris au Liban.

Face aux informations selon lesquelles un retrait israélien du sud du Liban pourrait constituer l'une des conditions de l'accord, l'ambassadeur d'Israël à Washington, Yechiel Leiter, a réaffirmé que l'armée israélienne maintiendrait sa présence dans la région pour assurer la sécurité de la population israélienne. "Nous restons dans le sud du Liban pour protéger le peuple d'Israël, comme n'importe quel autre pays le ferait", a-t-il déclaré.

Les éléments de l'accord dévoilés récemment par des responsables iraniens montrent que Téhéran exige notamment un arrêt permanent des combats sur l'ensemble des fronts, y compris au Liban, ainsi que la levée du blocus maritime et de certaines sanctions économiques. L'Iran réclame également le déblocage d'une partie de ses avoirs gelés avant même l'ouverture des négociations finales, ainsi que d'importantes compensations financières. Ces exigences figureraient parmi les conditions préalables posées par la République islamique avant la conclusion d'un accord définitif avec Washington.