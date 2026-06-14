Donald Trump confirme la signature d’un accord avec l’Iran ce dimanche

Donald Trump a confirmé qu’un protocole d’accord entre les États-Unis et l’Iran doit être signé dimanche, dans le cadre de discussions portant notamment sur le programme nucléaire iranien et la sécurité maritime dans le détroit d’Ormuz.

Dans un message publié sur Truth Social, le président américain a vivement critiqué l’accord nucléaire de 2015 conclu sous Barack Obama, estimant qu’il avait ouvert la voie à une possible acquisition de l’arme nucléaire par Téhéran. Il a présenté son propre accord comme une barrière empêchant l’Iran de développer, acheter ou obtenir une arme nucléaire.

Selon Trump, l’accord prévoit que l’uranium enrichi iranien soit dilué puis détruit. Il a affirmé que cette opération pourrait avoir lieu en Iran ou aux États-Unis, une fois les conditions réunies.

Le président américain a également déclaré que le détroit d’Ormuz serait « ouvert à tous » immédiatement après la signature de l’accord. Ce passage stratégique est essentiel au commerce mondial de l’énergie.

Des responsables de l’administration Trump ont indiqué que plus l’Iran avancera vers le gel de son programme nucléaire, la fermeture de réacteurs et la réduction de ses stocks d’uranium enrichi, plus il pourra bénéficier d’un allègement des sanctions et du déblocage de fonds gelés.

Téhéran, de son côté, affirme que son programme nucléaire ne sera abordé que lors de négociations ultérieures et non dans le protocole d’accord à signer. L’Iran maintiendrait également sa demande de droits de passage pour les navires traversant le détroit d’Ormuz.

L’annonce suscite déjà des réactions contrastées. Certains responsables iraniens conservateurs dénoncent un compromis jugé défavorable, tandis que Washington présente l’accord comme une étape majeure vers une désescalade régionale.