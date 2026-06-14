LIVE BLOG | Donald Trump affirme que l’Iran a accepté de "ne jamais" se doter de l’arme nucléaire
En Iran, des manifestants réunis à Mashhad dénoncent un texte jugé trop favorable aux États-Unis et accusent Téhéran d’avoir cédé sur plusieurs points clés.
Donald Trump affirme que l’Iran a accepté de "ne jamais" se doter de l’arme nucléaire
Le président américain Donald Trump a assuré, dans un long message publié sur Truth Social, que la « République islamique d’Iran » avait « accepté de ne jamais avoir d’arme nucléaire ». Il a également affirmé que le détroit d’Ormuz « rouvrira prochainement », laissant entrevoir une détente dans la région. « Les prix de l’essence vont s’effondrer et le pouvoir d’achat sera bien meilleur que les chiffres des années Biden, marquées par une inflation record », a encore déclaré Donald Trump.
Deux drones du Hezbollah sont tombés dans une zone militaire en territoire israélien, affirme Tsahal
Tsahal indique qu'après les alertes déclenchées pour une possible intrusion aérienne dans plusieurs secteurs du nord d'Israël, deux drones se sont écrasés en territoire israélien, près de la frontière avec le Liban. Selon l'armée, les engins sont tombés dans une zone militaire et non dans une localité civile. Aucun blessé n'a été signalé. L'incident fait l'objet d'une enquête.
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🚨 Des sirènes d'alerte à une intrusion aérienne ont retenti dans le nord d'Israël
Perturbations ferroviaires dans la région de Haïfa après la chute d’objets sur les voies
Le trafic ferroviaire a été temporairement interrompu entre plusieurs gares de la région de Haïfa, a annoncé la compagnie des chemins de fer israéliens. Selon le site Walla, des objets métalliques provenant d’un train de marchandises sont tombés sur les voies, entraînant la suspension du trafic par mesure de sécurité. L’incident est survenu au début de l’heure de pointe, lors du premier jour ouvrable de la semaine en Israël. Aucun blessé n’a été signalé.
Tsahal : un drone suspect s’écrase dans le sud du Liban, aucun blessé
L’armée israélienne a annoncé que les sirènes d’alerte déclenchées samedi dans les localités frontalières de Metula et Ghajar étaient liées à la détection d’un appareil aérien suspect. Selon Tsahal, l’engin est tombé dans une zone du sud du Liban où opèrent actuellement des forces israéliennes, avant même de pénétrer en territoire israélien. L’incident a rapidement été déclaré clos et aucune victime n’a été signalée. Les autorités militaires poursuivent leurs opérations dans le sud du Liban dans le cadre de leur campagne contre les infrastructures du Hezbollah.
Yaïr Lapid dénonce un accord avec l’Iran « contraire aux objectifs de guerre d’Israël »
Le chef de l’opposition israélienne, Yair Lapid, a vivement critiqué l’accord en préparation entre les États-Unis et l’Iran, estimant qu’il ne répond à aucun des objectifs stratégiques fixés par Israël depuis le début du conflit. Selon lui, le régime iranien sortirait renforcé de la crise, tandis que son programme balistique resterait intact et que ses capacités nucléaires pourraient être reconstituées à terme. Lapid a qualifié cet accord de « grave échec » pour le gouvernement de Benjamin Netanyahou, accusé de ne pas avoir transformé les succès militaires obtenus sur le terrain en gains diplomatiques durables.
Iran : des manifestants accusent Téhéran d’avoir trop cédé à Washington
Des dizaines de manifestants se sont rassemblés samedi devant un bâtiment du ministère iranien des Affaires étrangères à Machhad pour protester contre l’accord en cours de négociation avec les États-Unis. Selon des vidéos relayées par les médias iraniens, plusieurs participants ont scandé des slogans visant le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, l’accusant d’avoir fait trop de concessions à Washington. Certains manifestants ont également réclamé sa démission, estimant que l’accord ne protège pas suffisamment les intérêts stratégiques de la République islamique.
Les conservateurs iraniens s’opposent au projet d’accord avec les États-Unis
Alors que Donald Trump affirme qu’un accord sera signé ce dimanche, plusieurs figures du camp conservateur iranien affichent leur hostilité au texte actuellement négocié. Leurs critiques portent notamment sur le rôle futur de l’Iran dans le détroit d’Ormuz, considéré comme l’un des principaux leviers géopolitiques et économiques du pays. Selon eux, l’accord réduirait la capacité de pression de Téhéran sur les routes énergétiques mondiales.
Araghchi défend le maintien de l’influence iranienne dans le détroit d’Ormuz
Dans un entretien accordé à la télévision d’État, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a assuré que l’accord en discussion ne signifierait pas un abandon de l’influence iranienne dans le détroit d’Ormuz. « L’administration du détroit d’Ormuz ne sera plus la même qu’auparavant », a-t-il déclaré, présentant cette voie maritime stratégique comme l’un des principaux instruments de dissuasion de l’Iran. Ses propos visent à rassurer une partie de l’opinion publique iranienne qui craint que les négociations avec Washington ne se traduisent par un recul des positions régionales de Téhéran.
Donald Trump dit que les États-Unis iront « le moment venu » récupérer l’uranium enrichi en Iran
Le président américain Donald Trump a affirmé samedi que les États-Unis iraient récupérer l’uranium enrichi iranien une fois la situation stabilisée. « Le moment venu, quand tout sera calme, nous irons récupérer la poussière nucléaire, enfouie profondément » dans les montagnes, a-t-il écrit sur Truth Social, ajoutant que celle-ci serait ensuite détruite ou diluée. Dans le même message, Donald Trump a assuré que les Iraniens « ne veulent plus d’arme nucléaire ». Le président américain a également indiqué que « la signature de l’accord est prévue pour demain », dimanche, malgré les déclarations de Téhéran excluant une signature à cette date. Selon Trump, une fois l’accord conclu, « le détroit d’Ormuz sera OUVERT À TOUS ».