Donald Trump affirme que l’Iran a accepté de "ne jamais" se doter de l’arme nucléaire

Le président américain Donald Trump a assuré, dans un long message publié sur Truth Social, que la « République islamique d’Iran » avait « accepté de ne jamais avoir d’arme nucléaire ». Il a également affirmé que le détroit d’Ormuz « rouvrira prochainement », laissant entrevoir une détente dans la région. « Les prix de l’essence vont s’effondrer et le pouvoir d’achat sera bien meilleur que les chiffres des années Biden, marquées par une inflation record », a encore déclaré Donald Trump.