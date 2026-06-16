Pétrole, sanctions, 300 milliards : ce que prévoit l'accord entre les États-Unis et l'Iran

Le contenu du protocole d'accord en cours de finalisation entre les États-Unis et l'Iran a été dévoilé, révélant un texte aux implications considérables pour l'avenir du Moyen-Orient. Selon le document, Washington accepterait un vaste allègement des sanctions contre la République islamique, ainsi qu'un programme de soutien économique évalué à au moins 300 milliards de dollars, en échange d'engagements iraniens sur le nucléaire et de la fin des hostilités dans la région.

Le premier volet de l'accord prévoit une cessation immédiate et permanente des combats sur l'ensemble des fronts, y compris au Liban. Les deux parties s'engageraient à renoncer à toute action hostile l'une contre l'autre et à ouvrir des négociations directes en vue d'un accord définitif dans un délai maximal de 60 jours.

Parmi les concessions américaines figurent la levée du blocus maritime imposé à l'Iran, la reprise complète du trafic maritime iranien dans un délai de 30 jours ainsi qu'un engagement à retirer les forces américaines des zones concernées après la conclusion de l'accord final. Washington s'engagerait également à autoriser immédiatement les exportations de pétrole iranien, ainsi que les services bancaires, d'assurance et de transport nécessaires à leur mise en œuvre.

Le texte prévoit en outre l'élaboration d'un vaste plan international de reconstruction et de développement économique de l'Iran. Ce programme, financé à hauteur d'au moins 300 milliards de dollars avec la participation des États-Unis et de leurs partenaires régionaux, devrait être défini dans les deux mois suivant la signature d'un accord permanent.

Sur le plan économique, les États-Unis s'engageraient également à mettre progressivement fin à l'ensemble des sanctions imposées à l'Iran, y compris certaines mesures américaines unilatérales. Les avoirs iraniens gelés à l'étranger seraient débloqués au fur et à mesure de l'avancement des négociations et rendus accessibles à la Banque centrale iranienne.

En contrepartie, Téhéran s'engagerait à ne jamais développer d'arme nucléaire. Le document prévoit le gel immédiat du programme nucléaire iranien dans son état actuel jusqu'à la conclusion d'un accord définitif, tandis que les questions liées aux stocks d'uranium enrichi et aux activités nucléaires civiles seraient traitées dans le cadre des négociations finales.

Le projet prévoit également la création d'un mécanisme de supervision chargé de contrôler l'application de l'accord et le respect des engagements pris par les deux parties. L'accord définitif devrait enfin être entériné par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies.

S'il est signé dans sa forme actuelle, ce texte marquerait l'un des plus importants rapprochements diplomatiques entre Washington et Téhéran depuis plusieurs décennies et redessinerait profondément les équilibres stratégiques de la région.