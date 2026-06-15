Accord États-Unis–Iran : un soulagement mondial, mais encore beaucoup d’inconnues

L’annonce d’un accord entre les États-Unis et l’Iran pour mettre fin aux hostilités au Moyen-Orient a suscité une vague de réactions favorables à travers le monde. Des Nations unies aux grandes puissances occidentales, en passant par les pays du Golfe et les partenaires asiatiques, la priorité affichée est claire : consolider la désescalade et garantir la stabilité régionale.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a salué une « étape cruciale vers un règlement pacifique du conflit », remerciant les médiateurs, notamment le Pakistan et le Qatar, pour leur rôle dans les négociations.

En Europe, les réactions traduisent un mélange de soulagement et de prudence. Emmanuel Macron a insisté sur la nécessité d’assurer la « réouverture d’Ormuz dans la durée » et de transformer cet accord en avancée durable sur les dossiers nucléaire et balistique iraniens. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a, lui aussi, salué une « avancée décisive », tout en appelant à une mise en œuvre complète du protocole.

Dans la région, le Qatar a apporté son « soutien total » à l’accord, tandis que le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé toutes les parties à éviter les provocations et les actes susceptibles de compromettre le processus avant la signature officielle prévue en Suisse.

Les réactions asiatiques reflètent surtout les enjeux économiques. Le Japon, grand importateur d’énergie, a souligné l’importance de garantir la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz. La Nouvelle-Zélande a salué le retour attendu de routes commerciales stables, tandis que l’Australie a rappelé que l’Iran devait encore répondre aux préoccupations liées à son programme nucléaire.

Au-delà des déclarations diplomatiques, les marchés ont immédiatement réagi. Les cours du pétrole ont chuté et les places boursières asiatiques ont fortement progressé, signe que les investisseurs anticipent une baisse durable des tensions.

Si l’accord est largement accueilli comme une avancée majeure, de nombreuses inconnues subsistent. Les détails du futur accord nucléaire restent à négocier, tout comme les mécanismes de contrôle et de vérification. La prudence affichée par plusieurs capitales montre que la communauté internationale considère cet accord comme un point de départ plutôt qu’un aboutissement.