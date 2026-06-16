Les États-Unis devraient autoriser l'Iran à reprendre immédiatement ses exportations de pétrole

Les États-Unis s'apprêtent à accorder à l'Iran un allègement immédiat de certaines sanctions pétrolières dans le cadre de l'accord visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Cette mesure doit offrir à Téhéran une première incitation économique en échange de son engagement à mettre fin au conflit.

Selon ces responsables, les dérogations autorisant la vente de pétrole et de carburants iraniens entreront en vigueur dès la signature de l'accord prévue cette semaine. Elles couvriront également les services indispensables à ces exportations, notamment les opérations bancaires, le transport maritime et les assurances nécessaires aux transactions internationales.

Un premier signe concret de cet assouplissement serait déjà apparu. L'organisation United Against Nuclear Iran a indiqué qu'un superpétrolier iranien chargé de brut avait quitté le port de Chabahar, franchi le blocus maritime américain et poursuivi sa route dans le golfe d'Oman avec son système de localisation activé. Selon l'organisation, il s'agit du premier cas de ce type depuis la mise en place du blocus américain en avril.

Un haut responsable américain a toutefois souligné que cet allègement initial ne constituait pas un blanc-seing pour la République islamique. Si l'Iran bénéficiera immédiatement de revenus liés à ses exportations pétrolières, le maintien de ces exemptions dépendra du respect des engagements exigés par Washington, notamment concernant la réouverture du détroit d'Ormuz et les questions liées à son programme nucléaire.

L'administration américaine entend ainsi conserver des leviers de pression importants sur Téhéran. Les milliards de dollars d'avoirs iraniens actuellement gelés à l'étranger ne seront pas débloqués dans l'immédiat, leur éventuelle restitution restant conditionnée aux futures étapes de l'accord et au comportement de la République islamique.