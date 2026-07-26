Avant son départ pour Washington, Netanyahou affiche sa fermeté sur l'Iran, la Judée-Samarie et la CPI

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé son départ pour Washington, où il rencontrera, à son invitation, le président américain Donald Trump. Il participera également aux funérailles du sénateur Lindsey Graham, qu'il a décrit comme « l'un des plus grands amis d'Israël depuis la création de l'État ».

Lors de cette visite, Benjamin Netanyahou a indiqué qu'il évoquerait avec Donald Trump plusieurs dossiers stratégiques, notamment la situation en Iran.

Le chef du gouvernement israélien est également revenu sur les opérations menées par Tsahal en Judée-Samarie après l'attentat de vendredi. Il a affirmé que les forces israéliennes poursuivent leurs interventions dans les localités palestiniennes afin de saisir des armes, arrêter des suspects et démanteler les infrastructures terroristes. Il a précisé que deux individus soupçonnés d'avoir aidé les auteurs de l'attaque avaient été arrêtés dans un hôpital de Naplouse. Le domicile du terroriste a par ailleurs été scellé en vue de sa destruction, tandis que ceux de ses complices ont été recensés en vue d'éventuelles mesures similaires.

Benjamin Netanyahou a également salué la décision d'une majorité des États membres de la Cour pénale internationale (CPI) de soutenir la révocation du procureur Karim Khan. Selon lui, les accusations de harcèlement sexuel visant ce dernier révèlent les véritables motivations qui l'auraient conduit à demander des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien et l'ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant.

Enfin, Benjamin Netanyahou a indiqué s'être entretenu avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Washington entend agir avec fermeté contre la CPI, qu'il accuse de porter atteinte à la souveraineté des États démocratiques et de compromettre le bon fonctionnement de la justice internationale.