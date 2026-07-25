Judée-Samarie : plus de 70 terroristes recherchés arrêtés lors d'une vaste opération

Les forces israéliennes ont mené, dans la nuit de vendredi à samedi et tout au long de la matinée, une vaste opération antiterroriste en Judée-Samarie, au cours de laquelle plus de 70 terroristes recherchés ont été arrêtés, a annoncé Tsahal. Les personnes interpellées ont été remises aux services de sécurité pour interrogatoire.

Dans le secteur de Samarie, les soldats, en coordination avec le Shin Bet, ont achevé une opération de niveau brigade dans le village de Tell, où résidait le terroriste auteur de l'attaque par arme à feu commise vendredi. Onze suspects recherchés y ont été arrêtés et près de 80 autres personnes interrogées.

Dans la région de Menashe, les forces ont perquisitionné plus de 300 sites et arrêté plusieurs terroristes affiliés au Hamas, ainsi que des individus impliqués dans la préparation d'attentats à l'explosif.

Dans le secteur de Binyamin, une vingtaine de suspects recherchés ont été interpellés. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à des projets d'attentats, à des attaques au cocktail Molotov ou à des trafics d'armes. Environ 50 autres suspects ont également été interrogés.

Dans la brigade d'Ephraïm, les forces ont arrêté 15 suspects recherchés, parmi lesquels des terroristes du Hamas, des personnes accusées d'incitation au terrorisme et un individu qui préparait un attentat. Un autre membre recherché du Hamas a également été arrêté dans la région de Tulkarem.

Enfin, dans les secteurs d'Etzion et de Judée, 16 suspects soupçonnés d'incitation au terrorisme, d'appartenance au Hamas ou de trafic d'armes ont été interpellés. Les forces israéliennes y ont également saisi plusieurs armes de chasse.