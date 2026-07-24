Judée-Samarie : Tsahal lance une vaste opération après l'attentat

Le commandant de la région Centre de Tsahal, le général Avi Bluth, a annoncé le lancement d'une vaste opération de contre-terrorisme en Judée-Samarie, à la suite de l'attentat perpétré vendredi près du village de Tell, en Samarie.

Lors d'un échange avec les dirigeants des localités, le général Bluth a présenté ses condoléances aux familles du major Yuval Ezra et du sergent-chef de réserve Benayahu Mellet, tués dans l'attaque.

Il a souligné que les derniers jours avaient été marqués par une succession d'incidents sécuritaires, évoquant notamment l'incendie d'une trentaine de maisons, des attaques au couteau et la fusillade de vendredi. Quatre terroristes ont été neutralisés au cours des différents événements, dont l'auteur de la fusillade, tandis que l'arme dérobée lors de l'attentat a été retrouvée par Tsahal.

Le commandant a averti qu'un risque d'escalade existe désormais dans l'ensemble de la Judée-Samarie. Les forces israéliennes intensifient leurs opérations offensives afin d'empêcher une détérioration de la situation et se préparent également à d'autres attentats.

Le général Bluth a précisé que les forces de la division de Judée-Samarie se préparent à mener d'importantes opérations de neutralisation et poursuivent leurs efforts pour arrêter tous les terroristes impliqués dans l'attentat. Des unités supplémentaires ont été déployées en renfort.

« Nous ferons tout pour enrayer l'escalade et rétablir le calme. La sécurité des habitants demeure notre priorité », a-t-il déclaré, saluant l'action des soldats qui, selon lui, opèrent « avec détermination, agressivité opérationnelle et sang-froid » afin de prévenir de nouvelles attaques.