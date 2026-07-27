Le chef du Shin Bet met en garde contre des tentatives d'ingérence iranienne dans les élections israéliennes

Le directeur du Shin Bet, David Zini, a mis en garde les plus hauts responsables israéliens contre des tentatives d'ingérence étrangère visant les prochaines élections législatives, rapporte le journaliste Michael Shemesh de la chaîne Channel 13.

Selon le média, David Zini a indiqué que l'Iran, ainsi que d'autres États, cherchent à perturber le processus électoral israélien.

Israël doit organiser ses élections législatives le 27 octobre prochain, dans un contexte de fortes tensions régionales et de préoccupations croissantes concernant les menaces hybrides, notamment les campagnes de désinformation et les cyberattaques.

Toujours selon Channel 13, le chef du Shin Bet considère cette menace comme l'une des priorités absolues de l'agence de sécurité intérieure. Il l'aurait même qualifiée de deuxième sujet le plus préoccupant, juste après le risque d'attentats terroristes de grande ampleur.

Cette mise en garde illustre l'attention croissante portée par les services de renseignement israéliens aux tentatives d'influence étrangères susceptibles d'affecter le processus démocratique, alors que le pays entre dans une nouvelle campagne électorale.