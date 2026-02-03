Lieberman accuse Netanyahou d’avoir "perdu l’indépendance diplomatique" d’Israël

Le chef du parti Israël Beitenou, Avigdor Lieberman, a lancé mardi une attaque virulente contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou, l’accusant d’avoir gravement affaibli la position internationale d’Israël et sa marge de manœuvre diplomatique.

S’exprimant lors du colloque annuel de la chaire Ariel Sharon à l’université Reichman, Lieberman a estimé que le pays se dirigeait vers « un désastre diplomatique au moins aussi grave que le désastre sécuritaire du 7 octobre ». Selon lui, Israël n’a jamais été aussi isolé sur la scène internationale, y compris aux États-Unis. « Pour la première fois depuis 1967, notre situation est pire que celle des Palestiniens », a-t-il affirmé.

Lieberman a également critiqué la gestion des relations avec Washington, accusant Netanyahou d’avoir rompu l’équilibre traditionnel entre démocrates et républicains. « Nous avons perdu notre indépendance diplomatique. Netanyahou est devenu l’otage de la politique américaine », a-t-il déclaré, allant jusqu’à affirmer que le Premier ministre était devenu « le caniche de Donald Trump ».

Abordant la scène politique intérieure, Avigdor Lieberman a évoqué les élections à venir et la stratégie de son camp. Il a indiqué que des sondages internes montraient qu’une alliance avec Naftali Bennett ferait perdre des sièges, notamment en raison des divergences sur les questions de religion et d’État. Selon lui, la meilleure manière de maximiser le poids électoral de l’opposition serait de se présenter avec « cinq pôles distincts ».

Il a enfin affirmé que la prochaine coalition gouvernementale, quelle qu’elle soit, ne pourra éviter de soutenir une loi instaurant un service militaire obligatoire pour tous. « Il n’y aura pas de parti au pouvoir qui puisse s’y soustraire », a-t-il conclu.