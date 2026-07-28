Mansour Abbas refuse de qualifier le Hamas d'organisation terroriste

Le président du parti Ra'am, Mansour Abbas, a refusé mardi de dire clairement s'il considérait le Hamas comme une organisation terroriste devant être détruite, malgré les questions répétées d'un journaliste de la radio publique Kan Reshet Bet.

Au début de l'entretien, le député a rappelé que son parti avait condamné le massacre du 7 octobre. "Nous avons condamné tout acte de terrorisme. Nous avons condamné les crimes du 7 octobre, non seulement d'un point de vue civil, mais aussi d'un point de vue religieux islamique", a-t-il affirmé. Mansour Abbas a également assuré que Ra'am avait œuvré pour préserver les relations entre les différentes composantes de la société israélienne et contribué, dans la mesure de ses moyens, aux efforts visant à obtenir la libération des otages.

Interrogé directement sur la nature du Hamas, le dirigeant arabe israélien a toutefois évité de répondre. Il a estimé que le soumettre à ce type de "test" n'était "ni juste ni intelligent", affirmant qu'une telle démarche servait ses adversaires politiques et affaiblissait sa capacité à jouer un rôle de "pont pour la réconciliation et la paix".

Relancé plus tard au cours de l'entretien, Mansour Abbas a reconnu son refus de se prononcer publiquement : "Je ne veux pas vous donner une réponse directe. J'ai une réponse claire, mais je ne veux tout simplement pas la dire." Il a invoqué ses "propres considérations", tout en assurant que ses valeurs et ses positions étaient "claires et sans équivoque".

Le président de Ra'am a enfin dénoncé des "tests de loyauté" qu'il juge "totalement absurdes". "Vous voulez me présenter comme quelqu'un qui soutient le terrorisme, mais ce n'est pas la bonne approche", a-t-il déclaré.