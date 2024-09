Naftali Bennett dément être prêt à siéger dans une coalition avec Benjamin Netanyahou

L'ancien Premier ministre Naftali Bennett dément les informations selon lesquelles il serait prêt à siéger dans une coalition avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

"Complètement faux", écrit Bennett sur X, avec une capture d'écran d'un titre disant qu'il serait ouvert à rejoindre Netanyahu.

Son démenti intervient alors que des spéculations généralisées circulent sur le fait que Netanyahu prévoit de conclure un accord pour remplacer le ministre de la Défense Yoav Gallant par Gideon Sa'ar, le président du parti d'opposition New Hope.

Ces informations sont apparues après que Bennett a accordé une interview au journal allemand Bild, dans laquelle il a déclaré qu'il écourterait sa pause politique en raison de la situation désastreuse dans laquelle se trouve Israël. "Il n'y a que deux choses qui sont importantes pour moi : ma famille et mon pays", dit Bennett à Bild. "Et si je dois balayer le sol, alors je balaierai le sol. Si je dois être soldat, je serai soldat. Je prendrai n'importe quelle position où je peux faire une différence."

Bennett a déclaré que s'il revenait au pouvoir, il se concentrerait sur l'unification du peuple israélien. "La chose la plus importante pour Israël en ce moment est d'unir le peuple", dit Bennett. Cela ne peut être réalisé qu'avec un "large gouvernement d'unité, gauche et droite, religieux et laïcs, en se concentrant sur la reconstruction d'Israël."

Dans l'interview, Bennett critique la conduite de la guerre par Israël et affirme que les dirigeants actuels mettent les intérêts personnels en premier.

"Quand une nation est en guerre, elle s'attend à ce que toutes les décisions soient prises de manière professionnelle", dit Bennett. "Le public israélien ne sent pas que c'est le cas, et j'espère que les dirigeants israéliens se souviennent pourquoi ils sont là : pour défendre Israël, pas pour poursuivre des intérêts personnels."