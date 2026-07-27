Naftali Bennett promet de déclarer le Qatar comme un "État ennemi" s'il revient au pouvoir

L'ancien Premier ministre israélien et président du parti Be'Yahad, Naftali Bennett a promis lundi de classer le Qatar parmi les États ennemis d'Israël s'il revenait au pouvoir. S'exprimant lors de la conférence sur la sécurité nationale de l'INSS (Institute for National Security Studies), il a accusé Doha de mener une campagne mondiale visant à déstabiliser Israël.

« Dans le prochain gouvernement, je déclarerai le Qatar État ennemi », a affirmé Bennett. « Le Qatar est un cancer antisémite qui envoie des métastases vers l'Occident et jusque dans le bureau du Premier ministre israélien, avec pour objectif de détruire l'État d'Israël. »

L'ancien chef du gouvernement a également accusé l'émirat d'être « le principal parrain du terrorisme islamiste, dirigé par le Hamas », estimant que « les mains du Qatar sont tachées du sang de nos fils et de nos filles assassinés, violés, brûlés et enlevés le 7 octobre ».

Selon Bennett, Doha aurait mis en place une vaste opération d'influence internationale destinée à affaiblir Israël. Il a notamment affirmé que le Qatar finance Al Jazeera, qu'il accuse de relayer les messages du Hamas et d'alimenter l'incitation contre l'État hébreu.

Enfin, il a estimé qu'une véritable commission d'enquête sur les événements du 7 octobre 2023 conclurait rapidement que « le Qatar est un État ennemi et que ses dirigeants veulent éliminer Israël ».