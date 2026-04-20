Naftali Bennett soutient les transports publics le Shabbat et le mariage civil, colère des orthodoxes

L'ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett a pris position en faveur des transports publics le Shabbat et du mariage civil, marquant une évolution notable pour une figure issue du camp national-religieux. Ses déclarations ont immédiatement suscité de vives réactions des partis ultra-orthodoxes.

Interrogé par la radio de l'armée, Bennett a estimé que chaque ville devait pouvoir décider librement d'autoriser ou non les transports publics durant le Shabbat. Il a également plaidé pour que tous les Israéliens puissent se marier dans leur propre pays, sans être contraints de se rendre à l'étranger pour contourner le monopole du rabbinat sur le mariage et le divorce.

Affirmant vouloir se guider par "le bon sens et l'équité", Bennett adopte ainsi des positions traditionnellement défendues par les partis laïcs et centristes, dans un contexte de recomposition politique face au Premier ministre Benjamin Netanyahou.

Le parti Shas a dénoncé une tentative de sacrifier l'identité juive du pays pour des intérêts politiques, accusant Bennett de remettre en cause le caractère sacré du Shabbat et le mariage selon la loi juive. De son côté, le chef de Judaïsme unifié de la Torah, Yitzhak Goldknopf, a moqué les promesses de l'ancien Premier ministre, le qualifiant d'homme peu fiable.

À l'inverse, Yair Golan a salué ce changement, estimant encourageant de voir même la droite reconnaître la nécessité d'un Israël plus libéral.

Les propos de Bennett interviennent alors que plusieurs figures de l'opposition défendent elles aussi une réforme du statu quo religieux. Yair Lapid et Avigdor Liberman ont récemment proposé des mesures comparables, incluant mariage civil, transports publics le Shabbat et réduction de l'influence du rabbinat.

Selon N12, Bennett serait actuellement en discussion avec Lapid et Gadi Eisenkot autour d'une possible nouvelle formation politique commune baptisée "Nouvel Israël".